Больше расходов на «социалку». Краевые депутаты согласовали поправки в бюджет-2022

24 июня на сессии АКЗС депутаты утвердили изменения в закон «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». После поправок доходы краевого бюджета выросли на 8,6 млрд рублей и составят 152,9 млрд рублей. Расходы краевого бюджета увеличены на 9,2 млрд и составят 178,5 млрд. Дефицит будет равен 25,5 млрд рублей. Уточнение бюджета произошло в связи с увеличением поступлений из федерального бюджета.

После поручения президента об увеличении с 1 июня 2022 года на 10% минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на повышение оплаты труда бюджетников дополнительно направят 2,4 млрд рублей. Кроме того, по инициативе губернатора Виктора Томенко средства на повышение оплаты труда увеличены всем категориям бюджетников. Также 700 млн рублей будет направлено на предоставление субсидий муниципалитетам на зарплату.

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Политика Бюджет Алтайского края дополнительно вырастет ещё на 8,6 млрд рублей

Кроме того, дополнительные средства будут направлены и на другие цели:

640 млн — на создание муниципальных запасов твёрдого топлива для проведения отопительного сезона c учётом роста цен на уголь;

286 млн — на реконструкцию, ремонт (в том числе капитальный) объектов теплоснабжения в муниципалитетах;

1,2 млрд — на финансирование дорожной деятельности: автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения;

500 млн — на приобретение дорожно-эксплуатационной и коммунальной техники для нужд муниципалитетов;

510 млн — на удорожание контрактов по строительству из-за роста цен на материалы;

300 млн — на выплаты детям-сиротам для приобретения жилого помещения в собственность;

700 млн — на увеличение объёма дотаций муниципальным бюджетам.