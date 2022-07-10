Борис Джонсон может уйти из политики после отставки с поста британского премьера

Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон задумался об уходе из политики, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

По данным источников британского издания, Джонсон пока не собирается отказываться от своего депутатского мандата, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин парламента Великобритании в его избирательном округе, которые могут закончиться победой кандидата от оппозиции и стать ещё одним ударом для правящей Консервативной партии. В то же время Джонсон не уверен в необходимости выставлять свою кандидатуру на очередных парламентских выборах.

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В случае ухода из политики Борис Джонсон может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями на корпоративных мероприятиях.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил об уходе со своего поста 7 июля. Он также освободит пост главы Консервативной партии.