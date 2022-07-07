Борис Джонсон уходит в отставку, сообщает британский телеканал ITV

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подаёт в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ITV.

Ранее Джонсон заявил на встрече с членами кабмина, что не собирается уходить в отставку. Министры потребовали от него покинуть пост из-за нового скандала. Выяснилось, что Джонсон продвигал по службе однопартийца, устроившего пьяный дебош в одном из лондонских клубов.

Согласно британским законам, премьер должен самостоятельно подать в отставку. Также он может лишиться поста, если кабмин полностью распадётся.

7 июля несколько членов кабмина заявили о своём уходе. В частности, в отставку подали министр образования, министр по вопросам судов, министр по вопросам технологий и другие.

Как уточняет Guardian, ранее Джонсон согласился уйти в отставку осенью, когда изберут нового лидера Консервативной партии.