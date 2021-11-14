Британия возложила ответственность на Россию за ситуацию с беженцами в Белоруссии

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом сообщает Sunday Telegraph.

Согласно заявлению министра, Москва должна надавить на Минск, чтобы положить конец кризису и начать диалог. При этом политик заявила, что проблема с мигрантами является "тщательно разработанным планом" президента Белоруссии Александра Лукашенко якобы в целях отвлечения внимания от нарушений прав человека в республике.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против "Аэрофлота" из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. По мнению властей, вместе с российским перевозчиком под санкции может попасть турецкая авиакомпания Turkish Airlines, которые вместе якобы перевозили мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск.