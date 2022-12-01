Британия ввела персональные санкции против военкомов Алтая

Великобритания ввела санкции против нескольких российских военных комиссаров и губернаторов, а также в отношении высокопоставленных федеральных чиновников, пишет «Газета.ру».

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли уточнил, что решение Лондона направлено на лиц, которые связаны с частичной мобилизацией в России.

«Под санкции попали военные комиссары Алтайского края Марат Усманов, Республики Алтай — Олег Денисенко, Москвы — Максим Локтев, Ростовской области — Игорь Егоров и Калининградской области — Юрий Бойченко», — отмечает издание.

Также под санкции попали вице-премьер Денис Мантуров, глава ФСИН Аркадий Гостев, глава ЦИК Элла Памфилова, губернаторы Ростовской (Василий Голубев), Омской (Александр Бурков), Мурманской (Андрей Чибис), Белгородской (Вячеслав Гладков), Магаданской (Сергей Носов), Архангельской (Александр Цыбульский) областей, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Главы Дагестана, Калмыкии и Ингушетии Сергей Меликов, Бату Хасиков и Махмуд-Али.

Попавшим под санкции лицам запрещено въезжать в Великобританию, а их активы в королевстве, если таковые есть, будут заморожены.

Напомним, в июле 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал в санкционный список Великобритании. А в августе Канада ввела санкции против главы региона.