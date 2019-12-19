Британские журналисты назвали страной года Узбекистан

Журналисты британского издания The Economist выбрали страну года. По мнению англичан, наибольший прорыв в 2019 году продемонстрировал Узбекистан.

Возглавивший страну в конце 2016 года Шавкат Мирзиеев сумел сделать режим "менее деспотичным", считают представители СМИ.

В число его несомненных достижений в пользу прав граждан включены "прекращение принудительного труда", "допуск иностранных журналистов к работе в стране", "открытие дополнительных пограничных переходов", "привлечение зарубежных экономистов" и "закрытие одной из наиболее суровых тюрем – "Жаслык".

The Economist отмечает, что Узбекистану предстоит еще "долгий путь" к улучшению положения граждан, но признает, что ни одно из государств в 2019 году не продвинулось в этом направлении так далеко.