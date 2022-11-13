Британский премьер пообещал раскритиковать Россию на саммите G20

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал раскритиковать Россию в своем выступлении на саммите G20. Об этом сообщает Telegraph.

«Саммит G20 не пройдет в привычном порядке. Мы раскритикуем путинский режим и разоблачим их глубокое презрение к той форме международного сотрудничества и уважения суверенитета, которую представляют форумы наподобие G20», — заявил Сунак.

Ранее издание также писало о том, что Британия и ЕС призывают союзников покинуть зал во время речи российской делегации.