Британский премьер пообещал раскритиковать Россию на саммите G20
СМИ сообщают о том, что Британия и ЕС призывают союзников покинуть зал во время речи российской делегации
13 ноября 2022, 15:12, Илья Звягинцев
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал раскритиковать Россию в своем выступлении на саммите G20. Об этом сообщает Telegraph.
«Саммит G20 не пройдет в привычном порядке. Мы раскритикуем путинский режим и разоблачим их глубокое презрение к той форме международного сотрудничества и уважения суверенитета, которую представляют форумы наподобие G20», — заявил Сунак.
Ранее издание также писало о том, что Британия и ЕС призывают союзников покинуть зал во время речи российской делегации.
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