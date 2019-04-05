"Будьте мужиком": Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко обратился к своему оппоненту по второму туру президентских выборов с призывом не увиливать от дебатов, сообщает РИА "Новости".

Видеообращение было размещено в его аккаунте в социальной сети Facebook, где он предложил Владимиру Зеленскому "быть мужиком", "не бояться" и явиться на стадион "Олимпийский", где запланировано проведение дискуссии между кандидатами на пост главы государства.

"Не бойтесь, дебаты – это не страшно, – зазывал Порошенко. – Будьте мужиком, приходите на дебаты".

При этом он попросил конкурента "не ставить условия и никем не прикрываться".

Напомним, ранее Зеленский предложил выступить на дебатах в роли ведущей и арбитра Юлии Тимошенко. А до этого настоял, чтобы мероприятие прошло на стадионе, и перед ним Порошенко прошел тест на алкоголь и наркотики.