Бывшая жена Пескова покидает пост главы Россотрудничества в Париже

Бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская покидает пост главы Россотрудничества в Париже. Заявление об увольнении она выставила на своей странице в Instagram.

В заявлении сказано, что Солоцинская покидает должность по собственному желанию с 28 февраля. Датой подписания указано 15-е февраля.

"Газета.ру" со ссылкой на "Би-би-си" пишет, что причиной увольнения могло стать недовольство Россотрудничества ее бизнес-интересами.