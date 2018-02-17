Бывшая жена Пескова покидает пост главы Россотрудничества в Париже
Заявление датировано 15 февраля
17 февраля 2018, 12:04
Бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская покидает пост главы Россотрудничества в Париже. Заявление об увольнении она выставила на своей странице в Instagram.
В заявлении сказано, что Солоцинская покидает должность по собственному желанию с 28 февраля. Датой подписания указано 15-е февраля.
"Газета.ру" со ссылкой на "Би-би-си" пишет, что причиной увольнения могло стать недовольство Россотрудничества ее бизнес-интересами.
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