Бывший экономический министр Алтайского края будет работать в мэрии Москвы

Павел Дитятев, экс-министр экономического развития края и вице-премьер правительства региона, займет пост замруководителя Департамента финансов Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин 10 декабря.

Контракт с Дитятевым заключен на 5 лет.

Напомним, Павел Дитятев ушел в отставку с 9 декабря.

Министром экономического развития и зампредседателя правительства губернатор Виктор Томенко назначил его в конце 2018 года. Дитятев, кроме Минэкономразвития, курировал Министерство цифрового развития, управления по предпринимательству, труду, туризму. До того он занимал должность замминистра финансов при Владимире Притупове, экс-министре финансов края. Он также переехал в Москву работать в аппарате правительства РФ.