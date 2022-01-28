Бывший глава Славгорода получил почти 9 лет колонии за миллионные взятки

28 января Славгородский суд огласил приговор в отношении экс-главы города Сергея Горбунова. Бывшего руководителя муниципалитета обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, информирует пресс-служба суда.

Установлено, что Горбунов в ходе исполнения своих должностных обязанностей получил взятку в общем размере 6,82 млн рублей. В итоге он был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Горбунова приговорили к лишению свободы на срок восемь лет и восемь месяцев. Отбывать наказание бывшему градоначальнику придётся в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Горбунову необходимо выплатить штраф в размере полученной взятки. Также он лишён права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления на пять лет.

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Вопрос дня Настоящий полковник. Что известно о мэре Славгорода, обвиняемом в получении взятки

Приговор суда в законную силу не вступил, у экс-главы Славгорода есть возможность обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.

Отметим, что на рассмотрение дела у судьи Виктора Безуглова ушло больше года: первое заседание прошло ещё в ноябре 2020 года, всего же их насчитывается более 30.