Бывший премьер Италии Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем

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Госпитализация понадобилась бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони из-за проблем с сердцем, сообщает во вторник, 7 июня, "Российская газета" со ссылкой на издание Il Messaggero.

По имеющейся информации, 79-летний политик, возглавляющий партию "Вперед, Италия!", находится в миланской больнице Сан Раффаелле.

В качестве причины экстренной госпитализации бывшего премьера называется сердечная недостаточность.

Также отмечается, что политик мог переутомиться из-за напряженной избирательной кампании. Ожидается, что под присмотром медиков Берлускони проведет несколько дней.

Напомним, что Сильвио Берлускони четыре раза был главой итальянского правительства. В настоящее время возглавляет оппозиционную политическую силу "Вперед, Италия!". Является одним из самых богатых людей страны — его состояние в 2011 году по версии Forbes оценивалось в 7,8 миллиарда долларов.



