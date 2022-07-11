Бывший президент Польши предложил расчленить Россию или снизить ее население до 50 млн человек

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил о том, что население России нужно сократить до 50 млн человек.

«Есть 60 народов, которые были аннексированы, как сегодня украинцы. Надо бы поднять эти народы, присоединенные к России. Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн», — заявил политик в интервью Le Figaro.

Политик призвал страны Запада форсировать «смену режима» в России, а если сделать этого не получится, то страну нужно расчленить.

Эти действия, по его словам, позволят «обеспечить безопасность во всем мире».