Бывший президент Польши предложил расчленить Россию или снизить ее население до 50 млн человек
По мнению политика, это позволит гарантировать «глобальную безопасность»
11 июля 2022, 10:37, Илья Звягинцев
Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил о том, что население России нужно сократить до 50 млн человек.
«Есть 60 народов, которые были аннексированы, как сегодня украинцы. Надо бы поднять эти народы, присоединенные к России. Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн», — заявил политик в интервью Le Figaro.
Политик призвал страны Запада форсировать «смену режима» в России, а если сделать этого не получится, то страну нужно расчленить.
Эти действия, по его словам, позволят «обеспечить безопасность во всем мире».
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