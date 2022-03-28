Carlsberg продаст «Балтику» и уйдет из России

Производитель пива Carlsberg, которому принадлежит крупнейший российский пивоваренный завод «Балтика», заявил о намерении продать активы в России и покинуть рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.

«Мы приняли трудное и безотлагательное решение добиться полного выхода из наших активов в России... После завершения мы больше не будем присутствовать в России», — отмечается в сообщении.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одно из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В её портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, «Балтика» и другие. Продукция продаётся более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России «Балтика».

Кто именно может стать покупателем «Балтики», пока неизвестно, однако производство в стране продолжится.

Напомним, что пивоваренная компания Heineken также планирует передать бизнес в России третьим лицам. Приоритетом для них остаётся сохранение зарплаты своих сотрудников при любых обстоятельствах, а также выполнение обязательств перед клиентами и партнёрами.