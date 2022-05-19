Центр «встал». Барнаул сковали вечерние семибалльные пробки

Семибалльные пробки сковали Барнаул вечером 19 мая. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы образовались как в центре города, так и на его окраинах.

Так, уже по традиции, серьёзный затор образовался на проспекте Строителей, Ленина, Комсомольском и Красноармейском. «Красным» также выделены улица Аванесова, Змеиногорский тракт и часть Ленточного бора.

Из-за дорожных работ пробки также собираются на улице Попова — на пересечении с улицей Юрина.