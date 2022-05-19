Центр «встал». Барнаул сковали вечерние семибалльные пробки
Объехать проспект Строителей — не лучшая идея: многокилометровый затор собирается на Змеиногорском тракте и в Ленточном бору
19 мая 2022, 18:05
Семибалльные пробки сковали Барнаул вечером 19 мая. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы образовались как в центре города, так и на его окраинах.
Так, уже по традиции, серьёзный затор образовался на проспекте Строителей, Ленина, Комсомольском и Красноармейском. «Красным» также выделены улица Аванесова, Змеиногорский тракт и часть Ленточного бора.
Из-за дорожных работ пробки также собираются на улице Попова — на пересечении с улицей Юрина.
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