Чернобыльская АЭС под контролем. В Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации

По словам пресс-секретаря Игоря Конашенкова, российскими вооружёнными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины

25 февраля 2022, 11:51

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе проведения специальной военной операции. Согласно брифингу, группировки ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения Вооружённых сил Украины при огневой поддержке ВС РФ, сообщает РИА Новости.

Так, группировка ДНР на Волновахском направлении продвинулась ещё на 1 километр вглубь обороны “националистических батальонов”. Группировка ЛНР в районе Степовое продвинулась на глубину до 9 километров.

В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались 82 солдата. В настоящее время с них берётся подписка об отказе от участия в боевых действиях. Ещё 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населённого пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики.

В ходе проведения специальной военной операции российскими вооружёнными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и “Оса”, 36 радиолокационных станций. Сбиты пять боевых самолётов, один вертолёт, пять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров.

Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договорённость о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС. Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме.

Что происходит на Украине после начала военной спецоперации России. День седьмой

Что происходит на Украине после начала военной спецоперации России. День седьмой

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

Комментарии
    Новости партнеров