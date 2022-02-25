Чернобыльская АЭС под контролем. В Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе проведения специальной военной операции. Согласно брифингу, группировки ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения Вооружённых сил Украины при огневой поддержке ВС РФ, сообщает РИА Новости.

Так, группировка ДНР на Волновахском направлении продвинулась ещё на 1 километр вглубь обороны “националистических батальонов”. Группировка ЛНР в районе Степовое продвинулась на глубину до 9 километров.

В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались 82 солдата. В настоящее время с них берётся подписка об отказе от участия в боевых действиях. Ещё 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населённого пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики.

В ходе проведения специальной военной операции российскими вооружёнными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и “Оса”, 36 радиолокационных станций. Сбиты пять боевых самолётов, один вертолёт, пять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров.

Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договорённость о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС. Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме.

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Политика Что происходит на Украине после начала военной спецоперации России. День седьмой

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.