Чайка: "Правый сектор" пытался совершить государственный переворот в России

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Сторонники радикального украинского движения "Правый сектор" (запрещено в РФ) пытались организовать массовые беспорядки для того, чтобы совершить государственный переворот в России. Об этом сказано в докладе генпрокурора Юрия Чайки, с которым он будет выступать перед Совфедом в среду, 27 апреля, передает РИА Новости.

В докладе сказано, что в социальной сети "ВКонтакте" заблокировали доступ к страницам, с помощью которых сторонники националистической группировки "Правый сектор" пытались организовать массовые беспорядки и несанкционированные публичные акции для того, чтобы совершить госпереворот в РФ.

Агентство напоминает, что в ноябре 2014 года Верховный суд признал "Правый сектор" экстремистской организацией, а в 2015-м крымское подразделение движения включили в список террористических организаций.

В прошлом году российского блогера Константина Жаринова осудили за репост в соцсетях агитационного материала "Правого сектора", который распространили во "ВКонтакте" в марте 2014 года. Блогер получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и был сразу же амнистирован.

Летом 2015 года суд также приговорил к 2,5 годам колонии создателя "Русского правого сектора" Максима Калиниченко. Его заподозрили в публичной поддержке действий "Правого сектора".

В сентябре Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил к семи годам лишения свободы Александра Разумова. Его обвинили в возбуждении ненависти либо вражды и наемничестве. Следствие установило, что он выезжал на территорию Украины, "движимый идеями нацизма", там он прошел "боевую и идеологическую подготовку" в организации "Правый сектор", а затем вернулся в РФ для вербовки новых участников в организацию.