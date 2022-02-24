Чехия и Латвия прекратили выдачу виз россиянам
Чехия вывезет из страны оба консульства, а посла Латвии в РФ отзовут для консультаций
24 февраля 2022, 17:58
Латвия и Чехия приостановили выдачу виз россиянам на фоне событий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, глава МИД Эдгар Ринкевич добавил, что принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций. В Чехии же заявили, что вывозят оба консульства.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальный военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.
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