Чехия и Латвия прекратили выдачу виз россиянам

Латвия и Чехия приостановили выдачу виз россиянам на фоне событий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, глава МИД Эдгар Ринкевич добавил, что принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций. В Чехии же заявили, что вывозят оба консульства.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальный военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.