Чёткая и прогрессивная: партия «Новые люди» представила предвыборную программу
В документе около 40 пунктов с конкретными предложениями
Председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Алтайском крае Никита Федюнин совместно с кандидатами на встречах с избирателями представили предвыборную программу на муниципальных выборах в Барнауле.
«Наша программа — это конкретные предложения и опыт многих членов нашей партии, анализ законодательства, который партия провела за год работы в Госдуме. Многие инициативы наши кандидаты выдвинули по итогу встреч с избирателями», — отметил Федюнин.
Программа разделена на несколько направлений: организация органов власти, предпринимательство, городская среда, медицина, образование, поддержка молодых специалистов, спорт и досуг, социальная политика.
Среди главных предложений в области политики — ввести инструменты электронной демократии для жителей Алтайского края, оставлять налоговые доходы в регионе и вернуть прямые выборы мэров.
Большое внимание в программе уделено реформам в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.
Нужно дать предпринимателям возможность развивать экономику региона, а значит — создать условия для такого развития, считают «Новые люди». Среди инициатив — отдавать приоритет на госзаказах и тендерах местным производителям из числа МСП и ввести KPI для власти по развитию предпринимательства. Отдельный пункт программы — не душить бизнес ковидными ограничениями, которые возможны из-за новой волны коронавируса.
Изучить её полностью можно на сайте регионального отделения партии «Новые люди».