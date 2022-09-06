Чёткая и прогрессивная: партия «Новые люди» представила предвыборную программу

Председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Алтайском крае Никита Федюнин совместно с кандидатами на встречах с избирателями представили предвыборную программу на муниципальных выборах в Барнауле.

«Наша программа — это конкретные предложения и опыт многих членов нашей партии, анализ законодательства, который партия провела за год работы в Госдуме. Многие инициативы наши кандидаты выдвинули по итогу встреч с избирателями», — отметил Федюнин.

Программа разделена на несколько направлений: организация органов власти, предпринимательство, городская среда, медицина, образование, поддержка молодых специалистов, спорт и досуг, социальная политика.

Среди главных предложений в области политики — ввести инструменты электронной демократии для жителей Алтайского края, оставлять налоговые доходы в регионе и вернуть прямые выборы мэров.

Большое внимание в программе уделено реформам в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Нужно дать предпринимателям возможность развивать экономику региона, а значит — создать условия для такого развития, считают «Новые люди». Среди инициатив — отдавать приоритет на госзаказах и тендерах местным производителям из числа МСП и ввести KPI для власти по развитию предпринимательства. Отдельный пункт программы — не душить бизнес ковидными ограничениями, которые возможны из-за новой волны коронавируса.

Изучить её полностью можно на сайте регионального отделения партии «Новые люди».

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Политика Более 100 встреч с избирателями провели «Новые люди» в Барнауле

Изготовитель: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 4, ИНН 2225212061. Заказчик: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата выпуска: 6 сентября 2022 г., тираж 1 экз. Изготовлено на собственном оборудовании избирательного объединения без финансовых затрат.

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