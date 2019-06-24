Чибис уволил замгубернатора по медицине после проверки "хороших" зарплат врачей

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить своего заместителя Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе, сообщает РИА "Новости".

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"По целому ряду причин Инна Олеговна Погребняк больше не является членом правительства Мурманской области и нашей команды", – сказал Чибис.

Он заявил: "Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, получающих меньше минимального размера оплаты труда".

"Оказывается, они есть", – подчеркнул Чибис.

Также он поручил исполняющему обязанности министра здравоохранения Дмитрию Панычеву сконцентрироваться на проблеме с зарплатами врачей и проконтролировать обеспечение региона лекарствами.