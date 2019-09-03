Чиновницу, оскорбившую жителей Тулуна, отстранили от работы
Ирина Алашкевич отстранена от работы после оскорбления пострадавших от паводка жителей
3 сентября 2019, 14:12, Илья Звягинцев
Об отстранении чиновницы, со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщают РИА "Новости".
Губернатор Иркутской области, по словам Дмитрия Пескова, подтвердил информацию об отстранении чиновницы.
Запись речи, на которой Алашкевич назвала пострадавших "алкашней, бичевней и быдлом" была опубликована в социальных сетях.
Ранее на встрече с местными жителями Владимир Путин заявил, что глава региона должен принять "соответствующее решение". Губернатор Иркутской области инициировал проверку подлинности аудиозаписи.
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