Чиновницу, оскорбившую жителей Тулуна, отстранили от работы

Об отстранении чиновницы, со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщают РИА "Новости".

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Политика Владимир Путин назвал чиновницу, оскорбившую жителей Тулуна, непорядочным человеком

Губернатор Иркутской области, по словам Дмитрия Пескова, подтвердил информацию об отстранении чиновницы.

Запись речи, на которой Алашкевич назвала пострадавших "алкашней, бичевней и быдлом" была опубликована в социальных сетях.

Ранее на встрече с местными жителями Владимир Путин заявил, что глава региона должен принять "соответствующее решение". Губернатор Иркутской области инициировал проверку подлинности аудиозаписи.