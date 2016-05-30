Чиновникам в России могут запретить пользоваться иностранными мессенджерами

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Чиновникам и военным в России могут запретить использовать для работы мобильные приложения, сервисы и мессенджеры иностранных разработчиков.

Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документы Минэкономразвития России.

Издание отмечает, что данное предложение уже направлено главе государства.

Представитель министерства Елена Лашкина подтвердила, что по службе чиновникам предлагается использовать только российские сервисы.

При этом указывается, что данная позиция согласована с Минкомсвязью, Минпромторгом и Институтом развития интернета.

Издание отмечает, что своеобразное вето планируется наложить на электронную почту Gmail от Google, а также мессенджеры WhatsApp, Viber, Skype и Telegram.

Помимо этого, Минэкономразвития выступило с инициативой запретить закупать услуги по созданию и обслуживанию информационных систем, а также приобретать иностранное оборудование при наличии российских аналогов.



