Члены ЕС обсуждали лимит цен на нефть из России на уровне $62 за баррель

Страны — члены Европейского союза (ЕС) в ходе переговоров в понедельник обсуждали установление потолка цен на российскую нефть на уровне 62 долларов за баррель. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно агентству Bloomberg.

Один из собеседников рассказал, что на этот раз переговоры зашли в тупик из-за Польши. По данным источников, Польша, а также страны Прибалтики сочли предложенную цену лишком высокой. Эти страны хотят, чтобы в соглашение об ограничении цен на российскую нефть также был добавлен механизм для пересмотра цен на топливо в дальнейшем, а также включён более конкретный план по новому пакету санкций в отношении РФ.

При этом, по информации Reuters, странам ЕС всё-таки удалось предварительно согласовать лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов, однако Польша всё-таки пока не дала своё одобрение.