Члены ЛДПР провели крещенский флешмоб в Барнауле. Фото

Барнаульское отделение ЛДПР провело крещенский флешмоб – депутат АКЗС Юрий Гальченко и руководитель барнаульского отделения партии Андрей Саркисян трижды облили себя холодной водой на площади Свободы днем во вторник, 19 января.

"Этим мы хотели привлечь к празднику внимание людей, к вере, к Богу, это, можно сказать, пропаганда. Ну и, конечно, мы хотели привлечь внимание к партии ЛДПР, которая стоит на этих православных позициях. Мы верующие, православные люди, мы всегда за русских", – рассказал ИА "Амител" Юрий Гальченко.

Как ранее сообщало агентство, партия предложила чиновникам и другим партийцам присоединиться, однако на обливании были только Гальченко и Саркисян.

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© Амител. Вячеслав Мельников

© Амител. Вячеслав Мельников

© Амител. Вячеслав Мельников

© Амител. Вячеслав Мельников