«Что это за бизнес такой?» Краевые власти обсудили, как алтайские предприниматели «подросли» за год

Развитие малого и среднего бизнеса в Алтайском крае идёт достаточно динамично, невзирая на негативное влияние пандемии в 2020-2021 годах. Тем не менее, несмотря на позитивную тенденцию, отдельные проблемы всё ещё остаются. К такому выводу пришли на заседании правительства региона, которое состоялось 8 июня. Основной доклад представил начальник краевого управления по развитию предпринимательства Александр Евстигнеев.

Последствий от санкций не наблюдаем

По словам Евстигнеева, по итогам 2021 года в регионе зарегистрировано почти 88 тысяч хозяйствующих субъектов, из которых 75,7 тысячи — представители малого и среднего бизнеса. Большую часть МСП составляют ИП — 46,4 тысячи, ещё около 29,3 тысячи — юрлица. При этом продолжается сокращение числа малых и средних предприятий, в то время как количество ИП растёт. Параллельно увеличивается и количество самозанятых. В 2021 году их стало 47,3 тысячи.

«Несмотря на складывающиеся вызовы, характеризуя состояние сферы, можно говорить о стабильных показателях развития. Мы не наблюдаем каких-либо серьёзных последствий от введённых санкций. Но при этом понимаем, что ситуация в различных секторах не идентична, и, возможно, позже на фоне серьёзных изменений в логистических цепочках и внешнего взаимодействия, а также возможного снижения покупательного спроса, мы столкнёмся с замедлением предпринимательской активности», — предположил Евстигнеев.

По его словам, в прошлом году наблюдался рост оборота предприятий МСП — с 687,9 млрд до 799,4 млрд. Кроме того, увеличился объём отгруженных товаров — с 313,8 млрд до 356,5 млрд. Как результат, стали больше и налоги — с 208,1 млрд до 282,2 млрд рублей. Также начальник профильного управления акцентировал внимание на господдержке МСП, которая в прошлом году составила 479,2 млн рублей. Общий объём средств, направленных на помощь бизнесу, в прошлом году составил более 7 млрд рублей.

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«Всё мы делаем правильно»

Доклад Александра Евстигнеева не вызвал никаких нареканий, тем не менее Виктор Томенко по традиции задал начальнику управления несколько уточняющих вопросов. Так, главу региона заинтересовали отдельные парадоксы официальной статистики. Например, в Алтайском крае по итогам прошлого года было зарегистрировано 75 тысяч субъектов СМП, а всего хозяйствующих субъектов в крае — 88 тысяч. «Не совсем понятно, вот эта разница в 13 тысяч — кто они такие», — поинтересовался губернатор у Александра Евстигнеева. Чиновник пояснил, что в это число включены бюджетные и некоммерческие учреждения, а также крупный бизнес. Кроме того, порядка 4 тысяч организаций, по всем признакам относящиеся к СМП, тоже попали в этот перечень, так как не выполнили ряд условий, предъявляемых к таким организациям.

Другой момент, который привлёк внимание губернатора, — положительная динамика по количеству предпринимателей в крае, и это — невзирая на экономические последствия ковида. «Как будто всё мы делаем правильно, цифры растут, хотя 2020 и 2021 год прошли под знаком пандемии. Мы не так давно говорили о мерах поддержки бизнесу в крае и вспоминали звучавшие разговоры и опасения, что предприниматели массово начнут перерегистрацию в Горный Алтай, Томск и т. д. Однако ничего подобного не произошло. Растёт объём отгруженного товара, поступление налогов — значит, всё делаем верно, но некоторые нюансы остаются», — резюмировал Томенко.

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«Что это за бизнес такой, в который надо вкладывать?»

Ещё один слайд из презентации, на который обратил внимание губернатор, касался внушительной поддержки бизнеса со стороны государства. «Получаем резонный вопрос от избирателей: это что за бизнес такой, в который надо ещё дополнительно вкладывать столько денег? Как рассуждает обыватель: кроме тех стратегических отраслей, где присутствует государство, в остальном это должна быть предпринимательская инициатива, конкурентная среда, рынок, налоги — за счёт чего и живёт государство в конечном счёте. А тут получается наоборот — чтобы они работали, надо ещё и миллиарды в них вкладывать? Как это получается?» — акцентировал внимание Томенко.

Александр Евстигнеев пояснил, что поддержка, оказываемая МСП, больше подстёгивает бизнес к развитию. «Если мы говорим о грантовой или субсидиарной поддержке, это всё-таки стимулирующая история. Если говорим о сельском хозяйстве, то это техническое перевооружение. Мы не поддерживаем штаны, извините за такой сленг. Мы даём возможность модернизировать, улучшать, покупать оборудование. Большой пул поддержки — это льготное кредитование. Стимулируем предпринимателей на инвестиционные вложения в развитие своего бизнеса, делая его ещё более привлекательным. У нас на рубль вложенной поддержки приходится 7,2 рубля возврата по налогам», — сказал глава профильного управления.

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Больше губернатор уточняющих вопросов не задавал, попросив лишь предоставить ему более подробную аналитику, для того чтобы иметь возможность «разговаривать на одном языке» о ключевых макроэкономических показателях в крае. «Объёмы отгрузки, оборота, уплаченных налогов продолжают расти, значит, в целом всё делаем правильно. Есть точечные вопросы, которые обязательно будем решать. В конечном итоге финансово-экономическая система работает самодостаточно. Государство, проводя политику экономического развития, решения финансовых вопросов, ставит определённые цели. Чтобы их достигать, стимулирует бизнес мерами поддержки на довольно круглую сумму. Но самое главное, что целей мы достигаем», — подчеркнул Виктор Томенко.