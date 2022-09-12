«Ситуация не изменилась». Что представители политических партий думают об итогах выборов в Барнаульскую гордуму

Выборы в Барнаульскую гордуму 2022 года подошли к концу, уже известны первые результаты. По ним побеждает партия «Единая Россия», также в думу попадают КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди». Amic.ru спросил, что представители партий думают о прошедшей кампании.

«Единая Россия»

Кандидат по одномандатному округу № 1, действующий депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева:

Мы старались, шли к этому результату, ставили не меньшую планку. И мы, и коллеги активно работали в округах. В отличие от прошлого года, то есть от выборов в АКЗС, здесь оппоненты работали, может быть, не так активно в плане расклейки объявлений, организации встреч. Это было одним из факторов. У нас нет ни одного двора, который мы не прошли, нет ни одного человека, которого мы бы не задействовали в той или иной степени. У нас достойный результат. Мы очень рады ему.

У нас была очень мощная работа с населением, мы понимали, что кампания этого года — это кампания прямого диалога с людьми, другого варианта нет. Люди должны увидеть кандидата, задать ему вопрос, дать наказы. Мы сразу решили формировать программы для конкретных округов, согласно наказам жителей. Люди услышали нас, теперь будем работать и попытаемся оправдать их доверие.

А по низкой явке, на муниципальных выборах в гордуму явка высокой и не была. Сейчас она чуть ниже. У нас 20% населения интересуется политикой в принципе, это нормально. В любом случае, депутаты в округах должны более активно рассказывать о своей работе. Да, в этом году картошку копают, погода плохая, но информационно надо готовить население.

«Справедливая Россия — За правду»

Заместитель председателя совета регионального совета партии, депутат АКЗС Людмила Суслова:

На выборах в Барнаульскую гордуму хотели лучше выступить и могли лучше. Результат не был для нас неожиданностью, мы его ожидали, но думали, что процент будет больше. Очень низкая явка, конечно, сработала, люди разочарованы в выборах в принципе. У нас всегда закономерно — чем выше явка, тем выше процент, чем меньше явка — тем меньше процент. Такая закономерность действует на протяжении уже многих лет. По одномандатным округам сложно сказать о причинах проигрыша. Возможно, дело в том, что у нас много людей совсем новых. И я думаю, что не хватило времени на публичные мероприятия, на то, чтобы вывести людей в публичность.

«Коммунисты России»

Руководитель алтайского отделения партии Сергей Матасов:

В связи с небольшой явкой мы получили те результаты, которые получили. У нас партия оппозиционная, протестный электорат не пошёл на участки из-за огородов, дач, маленького масштаба муниципальных выборов. Мы считаем, что партия власти сумела активизировать бюджетников, поэтому она и победила.

Выборы в Барнаульскую гордуму 2022 / Фото: amic.ru

КПРФ

№ 1 партсписка кандидатов КПРФ в Барнаульскую гордуму, пресс-секретарь партии Юрий Красильников:

Ситуация кардинально не изменилась. Какой состав гордумы был, такой и останется. Мы остались при своём. Вроде как мы не улучшили и не ухудшили своё положение, но остались на своём месте, удержали его и поэтому шагнули вперёд. Это как в «Алисе в стране чудес»: «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног». Вот мы бежали со всех ног. В нашей команде каждый делал больше, чем мог, некоторые даже выше головы прыгнули. Мы своих позиций не оставили, хотя всё сильно изменилось. Но мы вместе.

Партия власти же засушила явку, привела своих сторонников, мы этого сделать не смогли. Информирования со стороны избирательной комиссии не было. Люди не знали, где голосовать и за кого. Технология такая: длинный список из партий, сушка явки, минимальное информирование о выборах — ну и всё.

ЛДПР

Руководитель отделения ЛДПР в Алтайском крае Сергей Булаев:

Мы ожидали результат выше. Считаю, что невысокая явка как раз неблагосклонна к оппозиционным партиям. Мы считаем, что если бы явка была выше, наш результат был бы лучше. Конечно, хотели больше. Но результат такой, как есть. Причины низкой явки в том, что люди перестали верить в выборы. Они говорят, что слышали про выборы, но идти не хотят, потому что всё решено. Люди не верят, вот и не идут.

«Новые люди»

Председатель регионального отделения партии «Новые люди» Никита Федюнин:

Низкая явка на выборах в гордуму была вполне ожидаемой. Учитывая ее, наш результат можно назвать положительным, несмотря на то, что в ходе кампании мы видели и примеры незаконной агитации. Я считаю, что люди поддержали нашу партию, и для молодой, юной структуры это очень важная поддержка.

По одномандатным округам причина поражения оппозиции — низкая явка. Мы понимаем, что основной электорат, мобилизованный на эти выборы, — это традиционный электорат «Единой России». Но я отмечу, что люди всё-таки дошли до участков, у наших кандидатов есть примеры достойных результатов.

Что касается причин низкой явки, то они в сильной усталости, в недоверии граждан к институту выборов. Парламентские партии, которые были до этого, многое сделали, чтобы авторитет выборного института подорвать.

P.S.

Напомним, что выборы в Барнаульскую гордуму прошли с 9 по 11 сентября 2022 года. Жители города выбирали кандидатов по одномандатным округам и голосовали за партии по спискам. По предварительным результатам голосования, «Единая Россия» набрала 47,9% голосов. Второе место у КПРФ (15,4%), а третье — у «Справедливой России — За правду» (8,9% голосов). Также в гордуму прошли «Новые люди» (8,4% голосов) и ЛДПР (8,3% голосов).

«Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Зелёные» и «Родина» пятипроцентный барьер не преодолели и в гордуму не попали.

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