Что происходит на Украине после начала военной спецоперации России. День восьмой

Рассказываем, что происходит в Донбассе и на Украине. Время указано московское. Важно: официальных заявлений о точном количестве погибших и раненых пока ещё нет ни с какой стороны.

3 марта

05:40 Свыше 1 миллиона беженцев покинули Украину с начала военных действий — ООН

04:30 Ядерную войну не выиграть и не следует её начинать — Пентагон

02:43 H&M официально объявила о приостановке продаж в России на фоне ситуации с Украиной.

2 марта

19:50 Минобороны РФ: более 2 870 убитых украинцев и около 3 700 раненых. Среди российских военных 498 погибли, 1597 раненых.

19:30 Мединский сообщил, что российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в том же составе. Украинская сторона прибудет на переговоры завтра, 3 марта.

19:18 Решение о блокировке на территории России YouTube не принималось, сообщили RT в Роскомнадзоре.

17:50 В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских вооружённых сил. За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

17:20 Российская делегация выехала на переговоры с Украиной, которые пройдут на территории Белоруссии.

16:30 Представитель народной милиции ДНР сделал экстренное заявление — по их данным, в городе Мариуполе на территории завода «Азов-Сталь» командиром отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной Гвардии Украины проводится подготовка к массовой провокации с гибелью мирных жителей. Как сообщает официальный сайт ведомства, для этого на территорию завода «Азов-Сталь» завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях.

16:20 Нет гарантий того, что инцидентов между Россией и НАТО из-за поставок оружия на Украину не будет. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко.

14:58 Путин подписал указ о новых льготах для российских IT-компаний.

14:40 ЕС отключил от SWIFT семь российских банков.

14:20 Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки IT-сферы в России:

Будут введены налоговые преференции для создателей российских приложений для телефонов.

На три года все IT-компании освободят от уплаты налога на прибыль и от налоговых проверок.

IT-компании смогут взять кредиты по ставке не больше 3% на развитие бизнеса.

Сотрудники IT-компаний смогут взять льготную ипотеку.

Сотрудники IT-компании в возрасте до 27 лет получат отсрочку от армии на время работы в IT-сфере.

13:30 Банк России запретил проводить денежные переводы из России за рубеж гражданами стран, объявивших о санкциях против России.

13:10 Лавров: Россия была готова к санкциям, но Москва не ожидала, что их введут против спортсменов, журналистов, представителей сферы культуры.

12:50 Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям против России — регулятор.

12:36 Песков об условиях денацификации Украины: там действует огромное число нацистских объединений, нужно от них избавиться.

12:33 Путин как главнокомандующий получает информацию о российских потерях в ходе операции на Украине, но в Кремле не могут сообщить о цифрах потерь — Песков.

12:30 Российская делегация сегодня вечером будет ждать украинских переговорщиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

11:50 Цена газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув 2199 долларов за тысячу кубометров.

11:40 Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Чёрного моря.

11:30 DHL на фоне событий на Украине приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию.

11:10 По информации иных источников, отложить переговоры могут к концу недели.

11:09 Переговоры России и Украины состоятся, но их время ещё не определено, это может быть вечер 2 марта — РИА Новости.

10:50 Международный союз биатлонистов запретил россиянам принимать участие в своих соревнованиях.

08:50 Американский автопроизводитель Ford Motor Company вслед за рядом других автопроизводителей приостанавливает деятельность в России.

08:40 Сбербанк уходит с рынка Европы.

08:10 Компания Universal объявила о приостановке выхода в прокат своих картин в кинотеатрах России.

07:10 Exxon Mobil объявила о прекращении операций в России.

04:50 Послы ЕС согласовали отключение от системы SWIFT банков ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ.

04:43 Nike закрыл продажи на официальном сайте в России и в приложении.

04:20 Apple Pay больше не работает в России.

04:05 Apple подтвердила остановку продаж всей своей продукции в России.

1 марта

21:59 Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным.

21:23 Международная федерация тенниса официально приостановила членство Федерации тенниса России и отменила все турниры в России под эгидой организации.

21:20 BMW прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили на российский рынок.

20:45 Информация, распространяемая отдельными украинскими СМИ о якобы движущейся в направлении Украины колонне в составе трехсот танков, является очередным фейком, заявили в Минобороны Беларуси.

19:57 Приведут ли российско-украинские переговоры к прямым переговорам Путина и Зеленского — говорить рано. Об этом заявили источники в Кремле, сообщает РИА Новости.

19:18 В министерстве культуры Украины заявили, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал.

18:12 Взрыв произошел на киевской телевышке. Предположительно, по ней попали два снаряда. Отмечается, что повреждена аппаратная —

17:47 Российские посольства за границей находятся под невиданными кибератаками, сообщает МИД РФ.

17:13 В даркнете выявлены объявления с «заказами» терактов против России — МВД РФ.

16:42 Встреча России и Украины должна состояться 2 марта, как было оговорено изначально — российский источник ТАСС.

16:02 Минобороны РФ объявило, что российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве. Это будет сделано «для пресечения информационных атак против России». Проживающих рядом с ретрансляционными узлами призывают покинуть свои дома.

15:45 Минобороны РФ выступило с новыми заявлениями касательно ситуации со спецоперацией РФ. В ведомстве сообщили, что выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован. Передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими войсками, которые брали под контроль районы вдоль побережья.

Поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 43 пункта управления и узла связи. Уничтожены 395 украинских танков и других боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и миномётов.

14:59 Правительство решило выделить 1 трлн рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний в условиях санкций.

14:30 Второй раунд переговоров России и Украины может пройти 2 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

14:18 Временные ограничения на полёты в часть аэропортов юга и центральной России продлены до 03:45 мск 8 марта.

13:48 В России создали оперативный штаб по противодействию санкциям. Руководить штабом будет лично премьер-министр Михаил Мишустин, его заместителями станут вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти приняли первые решения, направленные на стабилизацию экономики на фоне санкций:

Власти окажут «точечную помощь» тем, кто попадёт в сложную ситуацию из-за санкций. Кроме того, будут предприняты «меры общего характера».

Для малого и среднего бизнеса правительство вместе с Банком России предложит «дополнительные меры поддержки»: субсидирование и фондирование.

Минфин готовит предложения по амнистии капиталов.

13:20 Попавшие под «блокирующие» санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри России.

12:41 Министр обороны Сергей Шойгу выступил с рядом заявлений. По его словам, ВС РФ продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.

Также Шойгу заявил, что украинская сторона в боевых столкновениях использует мирных граждан как живой щит.

12:35 Visa заявила о готовности соблюдать санкции против России.

11:56 Власти Республики Корея планируют приостановить финансовые транзакции с семью российскими банками, попавшими под американские санкции, сообщило агентство «Рёнхап».

11:54 Российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе.

11:44 SWIFT отключит российские банки, попавшие под ограничения, получив юридические инструкции; обсуждает детали с властями.

11:38 Российский Сбербанк был внесён в обновившийся во вторник утром санкционный список Великобритании.

11:17 Пушилин утверждает, что темпы проведения операции на Украине идут с опережением графика.

11:16 Евросоюз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну против России — глава Минфина Франции.

10:27 Автомобили ОБСЕ выехали из Донецка.

10:19 Завод Hyundai в Петербурге приостанавливает работу с 1 по 5 марта из-за перебоев в логистике.

09:10 Кадыров заявил, что среди уроженцев Чечни есть потери на Украине: двое умерло, ещё шестеро получили ранения разной степени.

08:42 Компания — производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановила свою деятельность в России.

08:39 Минобороны хочет дать участникам военной операции на Украине статус ветерана боевых действий.

06:43 Зеленский заявил, что переговоры с Россией пока не дали результатов, которые нужны Киеву.

06:11 Mastercard заблокировала доступ к платёжной системе некоторым российским компаниям.

06:11 МИД Японии утвердил персональные данные в отношении российских представителей власти.

04:36 Международная федерация хоккея приостановила членство России.

04:36 Компания Walt Disney останавливает поставку фильмов в кинотеатры России.

04:36 НХЛ объявила о прекращении всех деловых отношений с Россией.

28 февраля

19:37 Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт на польско-белорусской границе.

19:33 Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк: «Российская и украинская делегации сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения. Основной целью переговоров было прекращение огня на Украине».

19:27 Представители делегаций вернутся в Москву и Киев для консультаций перед новым раундом переговоров.

19:23 Российская и украинская делегации завершили переговоры в Гомеле.

18:45 Путин подписал указ, согласно которому с 28 февраля российские экспортёры обязаны продавать 80% валютной выручки.

18:41 Путин подписал указ ««о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран».

18:03 Мосбиржа: с 1 по 5 марта не будут проводиться утренние и вечерние сессии, сегодня торги закончатся в 19:00 по московскому времени.

18:00 Украинские силовики обстреляли из «Градов» посёлок Донецкий в ЛНР, сообщили в республике.

17:45 Переговоры между Украиной и РФ продолжаются, через несколько минут начнётся третий раунд, передаёт советник офиса президента Украины.

17:22 Швейцария заявила, что с 17:00 по московскому времени закрывает своё воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолётов с российской маркировкой.

17:19 В Новоазовском районе ДНР четвёртый день шесть сел находятся без электричества и газа, передаёт глава администрации.

17:10 Исполнительный комитет МОК отозвал олимпийские ордена у Путина, Чернышенко и Козака.

16:49 Авиакомпания S7 отменяет все рейсы в Европу до 26 марта.

16:47 Всемирная продовольственная программа ООН начинает операцию по оказанию помощи людям, покинувшим дома из-за эскалации конфликта на Украине.

16:19 Глава МИД ФРГ заявила о готовности принять «всех беженцев» с Украины, которые прибудут в ЕС.

16:01 Россия закрывает небо для Германии, Испании, Италии, Франции и ещё 23 стран в качестве ответных мер, сообщили в Росавиации.

15:57 Жители Донецка эвакуируются, город целый день находится под обстрелом тяжёлой артиллерии, сообщил глава города.

15:32 США ввели санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева.

15:24 Минфин США запретил осуществлять операции с российским Центробанком, ФНБ и Минфином РФ.

15:09 Московскому футбольному клубу «Спартак» будет запрещено участвовать в Лиге Европы, сообщает газета Bild. В 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» должен встретиться с германским «Лейпцигом». Первый матч должен пройти 10 марта в Лейпциге, ответная встреча — 17 марта на нейтральном поле. По информации источника, «Спартаку» будет присуждено техническое поражение, а «Лейпциг» выйдет в четвертьфинал.

15:00 «Почта России» не может принимать отправления на Украину, Кипр, в Молдавию, таковы решения принимающей стороны, сообщили в компании.

14:45 Страны ЕС должны предоставить Украине крупнокалиберные орудия и противотанковое вооружение для защиты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

14:02 ЦБ РФ повысил курс доллара на 1 марта до 93,56 руб., курс евро — до 104,48 руб.

13:57 Первое фото с переговоров России и Украины.

13:54 Правительство Грузии ведёт консультации с партнёрами по поводу возможного закрытия воздушного пространства для РФ — вице-премьер Грузии.

13:41 Речь о полном отключении РФ от SWIFT не идёт, сохраняются возможности транзакций не только для оплаты поставок энергоносителей, передаёт МИД ФРГ.

13:34 «Аэрофлот» отменяет рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу.

13:25 Порядка 40 тыс. человек в Донбассе остались без воды, сообщили в Народной милиции ДНР.

13:23 Переговоры России и Украины начались. Они проходят недалеко от украинской границы на берегу Припяти. Из соображений безопасности точное место встречи не называют, сообщает белорусский телеканал ОНТ.

13:22 Латвийская AirBaltic продлевает приостановку полётов в Россию до конца мая.

13:11 Сервис MEGOGO отключил трансляцию ТВ-каналов в России.

13:05 ЦБ решил не открывать сегодня на Мосбирже секции фондового и срочного рынка, а также рынка СПФИ.

12:58 Глава ДНР Пушилин сообщил, что вскоре издаст указ об окончании мобилизации в республике.

12:40 По меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с 24 февраля, заявила в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

12:23 Из-за ограничения воздушного пространства часть отправлений «Почта России» будет доставлять наземным транспортом, сроки доставки увеличатся.

11:39 Офис президента Украины заявляет, что его главной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск.

11:31 Украинская делегация прибыла к месту переговоров.

11:17 Вопрос о приёме Украины в ЕС станет предметом дискуссии в организации — глава Евросовета.

10:57 Финляндия приостанавливает продажу алкоголя из России.

10:37 Переговоры с Украиной должны начаться в 12:00 мск, заявил Мединский.

10:20 «Победа» отменила все рейсы в Европу.

10:20 Daimler Truck приостанавливает всё сотрудничество с российским «КамАЗом».

10:20 Минобороны РФ открыло путь для эвакуации мирных жителей из Киева.

10:09 Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины — Минобороны РФ.

09:48 Банк России решил повысить ставку до 20%.

09:36 Ватикан заявляет, что готов «содействовать диалогу» между Россией и Украиной, чтобы положить конец войне.

09:31 Мэр украинского города Ахтырка заявил, что за мародёрство будут расстреливать на месте, а поднятие цен на товары будет рассматриваться как мародёрство.

09:27 Площадка для ведения переговоров России и Украины готова, но, как сообщают в Белоруссии, украинская сторона может попросить время на отдых перед началом разговоров.

09:19 ДНР приостанавливает мобилизацию.

08:29 Украинская делегация, выехавшая на переговоры с РФ, уже находится на территории Белоруссии.

06:44 ЦБ запретил иностранцам продавать ценные бумаги, купленные в России.

05:38 ЕС запретил ЦБ РФ операции, связанные с управлением резервами и активами.

05:08 Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предательством позицию ряда деятелей культуры, которые в настоящее время не осуждают неонацистов на Украине.

04:25 В ЕС обсуждают возможность введения санкций против Пескова.

04:25 Великобритания может запретить российским судам заходить в британские порты.

04:23 Австралия ввела финансовые санкции против Путина, Лаврова, Шойгу, Мишустина. Также им нельзя будет въезжать в страну.

27 февраля

19:34 Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство союза для России, заявила глава Еврокомиссии.

19:26 Зеленский подтвердил информацию об уничтожении Ан-225 «Мрия» — самого большого самолёта на планете.

19:25 Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.

19:19 Германия и Нидерланды рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.

19:02 Дуров заявил, что не будет рассматривать отключение каналов:

«Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них — единственный источник информации.

В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако ещё раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период".

19:01 ВТБ с 28 февраля поднимет ставки по ипотеке на 4 п. п., минимальная ставка будет 15,3%. Банк также с 28 февраля приостановит оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов в связи с сильным ростом ставок на рынке.

18:40 Павел Дуров предупредил о возможной блокировке российских и украинских телеграм-каналов. Он заявил, что не хочет, «чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь».

«В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлечённых странах на время конфликта», — написал он, отметив, что у соцсети «нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность».

18:15 МИД РФ опроверг начало переговоров.

18:06 Переговоры России и Украины начались — заявил народный депутат от украинской партии «Слуга народа» Фёдор Вениславский.

17:42 Глава МИД Украины Кулеба не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир, но заявил, что о «капитуляции» Киева речи не идёт.

17:35 Крупнейший в мире транспортный самолёт Ан-225 «Мрия» уничтожен в аэропорту Гостомеля.

17:10 Конкретное место встречи делегаций РФ и Украины раскрываться не будет. Песков сообщил, что переговоры Украины и России пройдут в Гомельской области.

16:49 Украинские военные в пригородах Киева начали массово применять запрещённые боеприпасы с фосфором, сообщает Минобороны. В Мариуполе штурмовые отряды запрещённого в РФ «Правого сектора» терроризируют мирных жителей, размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя население в качестве «живого щита». В Северодонецке Луганской области националисты пытаются остановить отступающие подразделения, угрожая расстрелом. Уже убито четыре офицера.

16:20 Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

15:46 Лукашенко после разговора с Зеленским попросил Путина не отзывать российскую делегацию для переговоров с Украиной.

15:46 Переговоры между делегациями Украины и России в Гомельской области ожидаются на белорусско-украинской границе.

15:35 Мединский заявил, что украинская сторона подтвердила данные о намерении провести переговоры с Россией.

14:05 Помощь иностранному государству в период проведения специальной операции будет расцениваться как измена Родине, заявили в Генпрокуратуре.

13:52 Генпрокуратура предупредила об ответственности за помощь другим странам, если это вредит безопасности России.

13:48 Зеленский сообщил, что Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России.

13:26 Швеция закрывает воздушное пространство для российских самолётов, вместе с ними такое заявление сделала Германия.

12:58 Бельгия закрывает небо для российских самолётов. Незадолго до этого об аналогичном решении заявили в Исландии и Австрии.

12:32 Лукашенко заявил, что Зеленский не по своей воле отказался от переговоров в Гомеле.

«Вы думаете это Зеленский принял решение. Да нет! Он озвучил его. Не дадут ему. Не дадут! Если он дёрнется — выкинут из бункера», — заявил президент Белоруссии.

12:22 Песков заявил РИА Новости, что Путин не планирует выступать с обращением.

12:20 Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил официальную позицию Украины о том, что она не будет принимать участие в переговорах с РФ в Гомеле.

12:15 Владимир Путин планирует в ближайшее время выступить по ситуации на Украине.

12:04 Белоруссия обратится к РФ с просьбой разместить ядерное оружие, если Запад разместит такие вооружения в Польше или Литве, сказал Лукашенко.

11:50 Лукашенко заявил, что спецоперация РФ началась в ответ на атаку со стороны Украины. Также он опроверг участие белорусских ВС в конфликте.

11:32 Владимир Зеленский отправил VISA и MasterCard официальные письма с просьбой прекратить их работу на территории РФ.

11:20 Гомель был выбран Киевом как место для переговоров с Россией — Песков.

10:54 Зеленский, несмотря на слова Пескова о прибытии делегации РФ в Гомель, заявил, что площадкой могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, Баку, но не Минск, не территория Белоруссии.

10:40 Зеленский заявил о создании в стране Интернационального легиона.

10:23 DDOS-атака на официальный сайт партии «Единая Россия» продолжается, пиковая мощность составила более 45 тысяч устройств.

10:13 Дмитрий Песков сообщил, что делегация из России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами и готова начать их в Гомеле.

09:15 В военном ведомстве добавили, что в течение прошедших суток группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских ВС провела успешные наступательные действия и установила контроль над населёнными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра. Группировка войск ДНР продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперёд ещё на 12 километров. Взяты под контроль Павлополь и Пищевик.

09:04 Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки ВС РФ блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. К настоящему времени российскими вооружёнными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. В Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 военнослужащий.

07:40 Полевой командир из ДНР Ахра Авидзба заявил об отсутствии боеприпасов у Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, резервы украинской армии закончатся через неделю.

06:59 Народная милиция ЛНР подтвердила, что взрыв на нефтебазе в городе Ровеньки произошёл в результате ракетного удара украинских военных.

06:14 SWIFT готовится исполнить решение стран Европы о санкциях.

05:58 Минцифры сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками. Ведомство зафиксировало более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал «Госуслуги». Специалисты успешно справляются с атаками, однако кратковременных перебоев в работе сервиса в министерстве не исключили.

05:42 Порядка 200 тонн дизельного топлива загорелось в результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках в Луганской Народной Республике. Местные власти не исключают возможность ракетной атаки. При взрыве пострадали люди, их число и состояние уточняется.

05:21 США не будет отключать SWIFT российским банкам, через которые идёт расчёт за энергоносители. Таким образом, санкции на газ и нефть вводится не будут, чтобы не допустить дефицита на мировом рынке и предотвратить рост цен.

05:18 Страны Евросоюза закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом рассказал журналист берлинского бюро телеканала ARD со ссылкой на информированный источник.

05:15 Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых «жёстких финансовых санкций», предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

26 февраля

22:22 Двое журналистов датской газеты Ekstra Bladet получили ранения в результате обстрела на востоке Украины, сообщил глава МИД Дании Йеппе Кофод.

21:46 Байден: альтернативой масштабным санкциям против России из-за событий на Украине было бы начало «Третьей мировой войны».

21:15 Зеленский призвал признать действия России «геноцидом» и лишить Россию права голоса в СБ ООН — с такими идеями он выступил в разговоре с генсеком ООН Гутерришем.

20:00 ФРГ разрешила Нидерландам отправить Украине противотанковое оружие германского производства, сообщила газета Bild.

19:37 Мощный обстрел начался в Донецке, передаёт корреспондент ТАСС с места событий. Канонада слышна в прифронтовом Киевском районе города. Местные жители спускаются в подвалы и убежища. Звуки взрывов разносятся по Петровскому, Ленинскому, Ворошиловскому и Кировскому районам, сообщают местные жители.

19:21 Латвия официально закрыла воздушное пространство для российских самолётов, сообщил источник ТАСС.

18:57 Подразделения ЛНР наступают в направлении населённого пункта Рубежное. Там они столкнулись с украинцами на автомобилях, оснащёнными крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами. Войскам республики удалось расширить полосу наступления, они продвинулись с начала операции на 46 километров, овладев населёнными пунктами Счастье и Муратово. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

18:30 ВГТРК, Первый канал и радио дом «Останкино» объявили о выходе из Европейского Вещательного Союза. В заявлении решение названо ответной мерой на отстранение России от участия в Евровидении-2022.

17:57 Сборная Швеции по футболу отказалась от проведения возможного стыкового матча с командой России за право участия в чемпионате мира в Катаре. Ранее от этого отказалась и Польша, матч с которой у россиян был запланирован на 24 марта.

17:30 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что началась техническая подготовка к отключению России от системы банковских переводов SWIFT. Кулеба отметил, что официально решение ещё не принято.

Новости

Политика Глава МИД Украины заявил, что началась подготовка к отключению России от SWIFT

17:25 США рассматривают санкции против Банка России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает Bloomberg.

16:45 Международная федерация лыжного спорта (FIS Sci) не будет запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации, сообщили в пресс-службе FIS. 25 февраля FIS объявила, что на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, не будет исполняться гимн Российской Федерации, а будут использоваться флаг и гимн FIS.

16:10 Госсекретарь США сообщил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи до 350 млн долларов.

15:46 Facebook начал маркировать российские государственные СМИ. Теперь на их страницах указано: «Это издание контролируется государством Россия».

15:31 Донецк отключён от горячего водоснабжения полностью из-за обстрелов, сообщил мэр города.

15:20 Двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший чешский вратарь Доминик Гашек призвал Национальную хоккейную лигу приостановить действие контрактов российских игроков. В нынешнем сезоне соглашения с клубами НХЛ имеют 43 отечественных спортсмена.

15:08 Группа журналистов газеты «Известия» попала под обстрел в населённом пункте Весёлая Гора в Луганской Народной Республике, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали и успели укрыться в надёжном месте.

14:39 Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что всех жителей столицы, замеченных на улице во время комендантского часа, будут считать членами диверсионных групп врага.

14:33 В Киеве ввели комендантский час с 17:00 до 08:00.

14:27 Газовая труба в населённом пункте Кировск в ЛНР получила повреждение при попадании снарядов реактивной системы залпового огня со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

14:05 Словакия вводит режим ЧС из-за массового наплыва беженцев из Украины, сообщает правительство.

13:56 Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что Зеленский спешно покинул Киев. «Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания».

13:36 Европейских стран, которые не согласны с предложением отключить Россию от международной системы межбанковских платежей SWIFT, не осталось, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

13:16 Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждает, что в планы России входит оккупация Украины. Боррель заявил, что намерение Путина состоит в том, чтобы разрушить там демократию и «установить в Киеве марионеточное правительство».

13:12 В первую часть санкционного списка Японии из-за ситуации вокруг Украины включены 24 человека из руководства ДНР и ЛНР, сообщили в МИД. Запрет на операции с ценными бумагами в Японии в рамках санкций касается правительства, Центробанка и государственных организаций РФ.

12:58 Медведев назвал приостановку членства России в Совете Европы возможностью вернуть смертную казнь. «Неплохой повод хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда, хорошая возможность восстановить ряд важных институтов типа смертной казни для опаснейших преступников», — заявил Медведев.

12:31 Военная операция России продлится долго и будет иметь долгосрочные последствия для Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, кризис, связанный с боевыми действиями, серьёзно отразится на всех европейских государствах. Он призвал их готовиться к новым санкциям против Москвы и продолжать борьбу за защиту территориальной целостности Украины.

12:06 Обстановка на линии соприкосновения остаётся тяжёлой, потому что приходится сталкиваться с эшелонированной обороной Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, есть определённые успехи в продвижении армии республик Донбасса по южному направлению и по движению в сторону Мариуполя.

11:20 Погранслужба Польши сообщила, что на территорию страны за последние сутки въехало более 47 тыс. человек из Украины.

11:02 Почти 4,8 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик за прошедшие сутки пересекли границу с РФ в Ростовской области, рассказали в МЧС.

10:56 Владимир Зеленский: «Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС».

10:40 МИД Латвии внёс Николая Баскова в чёрный список за поддержку «российской агрессии против Украины».

10:30 Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло почти до 118 тыс. человек, сообщает источник ТАСС. Увеличилось и число принимающих их регионов — до 19.

10:13 Американский производитель электроники DELL приостановил продажу своей продукции в России и на Украине.

10:01 Народная милиция ДНР взяла под контроль на мариупольском направлении населённые пункты Павловск и Пищевик, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Подразделения ВСУ отошли с занимаемых позиций в районе населённых пунктов Гнутово и Талаковка.

09:23 В Минобороны России сообщили, что группировка войск ДНР при наступлении в направлении Новомайское продвинулась ещё на 6 километров.

09:21 Подразделения российских вооружённых сил установили полный контроль над городом Мелитополь, сообщает Минобороны РФ.

09:16 Всего российскими вооружёнными силами поражён 821 объект военной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ.

08:49 Болгария закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний.

08:25 США «всерьёз рассматривают» возможность вместе с европейскими партнёрами отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, сообщило агентство Bloomberg. По их данным, представители администрации Байдена обсуждают возможность надавить на руководство ЕС, чтобы совместно отключить РФ от платёжной системы.

Новости

Вопрос дня Что такое система SWIFT и заблокируют ли банковские карты россиян, если ее отключат

07:38 Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские военные обстреляли Горловку при помощи РПГ и крупнокалиберных пулеметов.

07:03 ЕС с 28 февраля приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Упрощённая процедура не будет действовать для членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев РФ.

06:24 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Амина Авада кризисным координатором всемирной организации по ситуации вокруг Украины. Авад будет координировать действия ООН, включая гуманитарное реагирование, по обе стороны линии соприкосновения.

05:43 Количество ударов по территории Луганской Народной Республики со стороны украинских военных снизилось втрое, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.

04:55 Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, пишет Washington Post со ссылкой на американских и украинских официальных лиц. По словам американского чиновника, в последние дни власти США обсуждали с украинским президентом различные вопросы безопасности, в том числе, какие места могут быть самыми безопасными для Зеленского.

04:17 Президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение Владимира Путина и готов провести переговоры о мире и прекращении огня. Как сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, консультации о времени и месте переговоров идут в эти часы.

03:46 Британский МИД рекомендовал отказаться от любых поездок в приграничные районы Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областей РФ.

03:02 Евросоюз ввёл санкции против Альфа-Банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка.

02:18 ЕС ввёл санкции против 60 ведущих компаний российского военно-промышленного комплекса, самолётостроительных и кораблестроительных компаний.

01:47 ЕС запрещает предоставление госфинансирования или финансовой помощи для торговли с Россией и инвестиций в Россию. Также в Евросоюзе оказался под запретом экспорт товаров и технологий, необходимых для авиационной и космической отраслей.

25 февраля

20:44 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что об оккупации Украины речи не идёт.

«Цели определены: наносятся удары по объектам военной инфраструктуры, это, извините, не бомбардировка гражданских объектов, не дай бог оккупация. Это вывод из строя системы управления вооружёнными силами для демилитаризации Украины, которая находится под руководством мало адекватных людей и которая вся нашпигована не понятно каким, но наступательным оружием», — заявила она.

20:34 «Аэрофлот» прекращает полёты в Лондон и Дублин до 23 мая.

20:15 ЦБ РФ увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов.

20:02 Минобороны РФ выступило с очередным брифингом касательно ситуации на Украине. Так, российские подразделения блокировали город Сумы и Конотоп. В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев — среди которых американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW. Войска ДНР, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, вышли к Волновахе.

В ходе специальной военной операции сбито 6 боевых самолетов, 1 вертолёт, 5 беспилотных летательных аппаратов украинских военных. Число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211: 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов С-300 и «Оса», 39 РЛС.

19:52 Без демилитаризации и денацификации Украины переговоры с Киевом будут безрезультатны, заявили в МИД РФ.

19:42 Россия отстранена от участии в Евровидении в текущем году.

19:30 Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook с 25 февраля. Причиной стала блокировка, наложенные на официальные аккаунты четырех российских СМИ.

19:11 Из-за закрытия воздушного пространства европейскими государствами S7 приняла решение отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.

18:45 Членство России в Совете Европы приостановлено — МИД Италии.

18:17 Чехия закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов. Об этом сообщил глава Минтранса страны Мартин Купка.

18:02 Комитет министров Совета Европы начал процедуру приостановки членства России в Совете Европы.

17:45 Путин проводит заседание Совета Безопасности, главная тема — спецоперация на Украине. По его словам, основные боестолкновения идут с отрядами националистов, и националистические элементы в составе украинских частей играют роль заградотрядов.

Он также обратился к ВСУ:

«Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жён и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться».

16:58 Доллар ниже 82 рублей на бирже.

16:48 Отключение России от SWIFT на данный момент не входит в список подготовленных санкций — из-за опасений, связанных с энергопоставками. Об этом сообщили источники издания Bloomberg.

16:45 Танкер под флагом Молдовы был поражён ракетой в пятницу недалеко от порта Одессы, два члена экипажа получили серьёзные ранения.

16:35 Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

16:18 Чехия останавливает выдачу вида на жительство для граждан РФ.

16:01 Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией.

15:45 Также Минобороны России обратилось к мирным жителям Украины:

«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооружённые силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», — заявили в ведомстве.

15:38 Минобороны РФ выступило с новым брифингом по ходу спецоперации. В ведомстве отметили, что основные силы ВДВ соединились с подразделениями десанта на военном аэродроме Гостомель, заблокировав Киев с запада. При проведении операции по захвату аэродрома Гостомель потерь среди ВС РФ нет. Со стороны противника были уничтожены больше 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Группировка войск ДНР продвинулась на 11 км вглубь обороны националистических батальонов в направлении Волновахи.

14:57 Президент России Владимир Путин в разговоре с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва готова провести переговоры с Киевом на высоком уровне.

14:50 РФ полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. Как отметили в ведомстве, собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть внутреннего рынка, потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий.

14:24 Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

14:05 Санкции против энергосектора РФ не вводились, поскольку тем самым можно причинить больше вреда самим себе. Об этом сообщили в кабмине ФРГ.

13:45 Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. В ЦБ отметили, что карты всех платёжных систем в России продолжают нормально работать, все средства клиентов всех банков России на привязанных к картам счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

13:39 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов.

Главное:

— В Кремле обратили внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам по нейтральному статусу Украины. Это считают «скорее, движением в сторону позитива».

— Россия продолжает считать Зеленского президентом Украины.

— Россия будет принимать ответные меры на санкции Запада.

— Нормализация отношений с Западом так или иначе наступит.

13:16 Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в РФ не видят возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины. По его словам, президент Зеленский упустил возможности переговоров по безопасности, «не надо сейчас валить с больной головы на здоровую». Он подчеркнул, что никто не собирается оккупировать Украину.

12:56 Российские вооружённые силы ракетных ударов по Киеву не наносили. Об этом заявил источник РИА Новости в Минобороны РФ.

12:46 Сбой сразу у трёх банков: Сбера, Райффайзенбанка и ВТБ, а также у «Ростелекома».

12:25 Операция России проводится, чтобы украинцы, «освободившись от гнёта», сами свободно могли бы определить своё будущее. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

11:58 Россия запрещает прилёт или транзит самолётов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней.

11:40 Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России.

11:32 Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

11:02 ВС РФ в ходе операции на Украине уничтожили 18 танков и других боевых бронемашин, 7 РСЗО, 41 единицу военной автотехники и 5 боевых катеров, сообщили в Минобороны РФ. Радиоактивный фон в районе Чернобыльской АЭС в норме, персонал продолжает обслуживать объекты в штатном режиме. После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.

10:53 В ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военных в Донецке повреждён специализированный дом ребёнка.

10:44 Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подписавшие согласие о неучастии в боях украинские военные после окончания боевых действий смогут вернуться в семьи. Кроме того, на освобождённых территориях Донецкой области и ДНР для восстановления экономики будут снижены или отменены налоги, введут льготные кредиты.

10:34 В Горловке снаряд ВСУ попал в здание школы. В результате погибли двое учителей.

10:27 Стоимость доллара на бирже упала ниже 84 рублей, евро — 94 рублей. Акции российских компаний начали резко отыгрывать вчерашнее падение.

10:01 Федеральное авиационное управление США запретило в четверг американским авиакомпаниям совершать полёты над всей территорией Украины и Белоруссии, а также над западными районами России.

09:50 Международный уголовный суд следит за развитием событий на Украине и может начать расследование совершённых на её территории актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений, говорится в заявлении прокурора юридической инстанции Карима Хана.

09:25 Специальная военная операция России направлена на то, чтобы остановить милитаризацию Украины, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что России не оставили другого выбора, и страна действует в соответствии с договорами с ДНР и ЛНР о взаимной помощи.

09:12 Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой и обратился к странам «Бухарестской девятки» с просьбой о предоставлении оборонной помощи.

08:39 МИД Турции подтвердил, что Киев официально запросил Анкару ограничить проход военных кораблей РФ через проливы Босфор и Дарданеллы. Турция может закрыть проливы для прохода военных кораблей, но даже в такой ситуации у России останется право вернуть флот на базу, сообщили в МИД республики.

08:07 В Луганской Народной Республике на 03:00 по московскому времени зафиксировали 33 обстрела со стороны Вооружённых сил Украины по 10 населённым пунктам. Срок, за который произошли эти обстрелы, не называется.

07:55 Нацбанк Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями.

07:42 Администрация США проводит консультации с Конгрессом по поводу расширения гуманитарной и экономической помощи Украине, а также поддержки в области безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

07:36 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах направить Украине помощь в размере 300 млн евро. Также он заявил, что Франция готова продолжить поставки военного оборудования. По словам Макрона, Париж намерен ввести свои санкции против Москвы вслед за санкциями Евросоюза.

06:40 Пожар произошёл в многоэтажке на юге Киева в результате попадания неизвестного объекта, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

06:28 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил в четверг Владимиру Путину. Об этом его попросил Владимир Зеленский, который передал через Макрона предложение по переговорам.

06:22 МИД России объявил, что примет «жёсткие ответные меры» в ответ на санкции Евросоюза.

06:18 Экстренный саммит НАТО по Украине в формате видеоконференции начнется в пятницу в 17:00 по московскому времени, сообщили в Белом доме.

05:55 Евросоюз запретит продажу самолётов и оборудования российским авиакомпаниям, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также она заявила, что новые европейские санкции в сфере энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов.

05:18 Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать в стране ставку верховного главнокомандующего. Председателем ставки стал сам Зеленский, координатором — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Пока неизвестно, в каком городе будет базироваться ставка.

04:56 ВСУ за сутки провели 33 обстрела 10 населённых пунктов в ЛНР, сообщили в республике. В городе Первомайске повреждения получили четыре домостроения и два объекта инфраструктуры, в посёлках Донецкий и Голубовское «по меньшей мере повреждено три жилых дома».

04:40 Правительство Японии замораживает активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия», сообщил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

04:37 Хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на сайт российского канала RT. Также группировка объявила о начале «кибервойны» против российских властей.

04:26. Власти Канады включили в свои санкционные списки 382 гражданина России, в том числе Германа Грефа, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина и детей братьев Ротенбергов. Также попали в санкционные списки 27 финансовых институтов и пять компаний, в том числе Сбербанк, ВТБ, РЖД, «Газпром» и «Транснефть».

24 февраля

21:30 Власти Канады вводят дополнительные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, они затрагивают 58 физических и юридических лиц.

21:18 ОБСЕ приняла решение о временной эвакуации всех членов миссии с территории Украины.

21:05 Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупреждает об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры.

20:12 Все поставленные перед группировками войск вооружённых сил РФ на день задачи выполнены успешно, сообщает Минобороны страны. С начала военной операции сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолёт и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар». Обеспечен выход российских войск к Херсону, разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.

20:05 Великобритания ввела новые санкции против России. Так, Лондон замораживает все активы ВТБ, вводит ограничения против «Аэрофлота», а также вводит ограничения на размер депозита, который могут держать граждане РФ на своих счетах в Великобритании.

19:37 На встрече с предпринимателями президент России Владимир Путин назвал военную операцию вынужденной мерой. По его словам, РФ не оставили шансов поступить иначе.

19:20 На сайт президента РФ и Совфеда идут кибератаки, сообщает РИА Новости. Управление информбезопасности президента занимается этим вопросом, заявил источник издания.

19:06 Зеленский заявил, что требует от ЕС введения режима бесполётной зоны над Украиной.

19:02 Россия примет жёсткие меры в ответ на санкции Евросоюза в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Об этом говорится в распространённом в четверг заявлении МИД РФ.

18:55 Бомба попала в турецкий корабль Jupiter в Чёрном море, следовавший из Одессы в Румынию.

18:40 Лидеры ЕС во втором пакете санкций пока не планируют рассматривать отключение России от SWIFT.

18:35 Швейцария вводит санкции в отношении «трёх банков России» и «ограничения на поездки» против 361 депутата Государственной Думы. Каких именно банков коснутся ограничения, пока не уточняется.

18:20 Украинские депутаты во главе с Вадимом Новинским написали обращение к Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией.

18:06 Один человек пострадал в результате падения снаряда под Белгородом. Об этом сообщили в Минздраве Белгородской области.

18:04 Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в городе комендантского часа.

17:57 Страны ЕС обсуждают возможность отключения России от SWIFT из-за событий на Украине.

17:54 Зеленский объявил о создании антипутинской коалиции. Президент Украины провёл переговоры по оказанию Украине военной помощи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Австрии Карлом Нехаммером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

17:50 Украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка, разорвалось минимум девять снарядов.

17:38 Евросоюз отзывает посла России в связи со спецоперацией РФ.

17:35 Чехия и Латвия ограничили выдачу виз россиянам.

17:29 Народная милиция ДНР сообщила, что 15 солдат ВСУ перешли на сторону республики в районе населённого пункта Петровское.

16:59 Президент США Джо Байден созвал заседание совета по национальной безопасности для обсуждения ситуации на Украине.

16:39 Войска ДНР, наступающие в направлении населённого пункта Волноваха, продвинулись на 7 километров. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооружённого сопротивления, все они будут отпущены к своим семьям», — сказал он.

16:25 Заявление Минобороны России: в результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1». В настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооружённые отряды националистов. При этом украинские военные от боестолкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции, заявили в ведомстве.

Также сообщается, что командирам подразделений отдано распоряжение относиться с уважением к украинским военнослужащим:

«С учётом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям».

16:11 Глава Крыма Аксёнов сообщил о взрыве нескольких снарядов на территории республики. Пострадавших, по его словам, нет.

16:05 В магазинах Киева люди скупают продукты. А из-за нехватки топлива на АЗС ограничили продажу бензина — не более 20 литров в одни руки.

Новости

Общество Очереди за продуктами и бегство из страны. Что сейчас происходит на Украине

15:40 РЖД заявила об остановке отправки грузов на Украину.

15:03 МИД Украины эвакуирует своё посольство из Москвы. В то же время в офисе президента Украины заявляют, что ситуация в стране контролируемая. Все органы власти остаются в правительственном квартале в Киеве.

15:00 ГСЧС Украины сообщает, что в Киевской области упал самолёт ВСУ, погибли пять человек.

14:51 Украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе, сообщают СМИ со ссылкой на данные ФСБ России. Также, по данным ведомства, на территорию России в Брянской области и Крыму перешли 42 украинских пограничника. В это же время CNN сообщает, что на Украине не осталось американских дипломатов.

14:09 Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Главное:

— цель операции — демилитаризация Украины, об оккупации речи не идёт;

— судя по опросам, россияне поддерживают операцию не меньше, чем признание ДНР и ЛНР;

— у России могут возникнуть трудности с рядом стран из-за операции на Украине, но трудности с ними возникали и без этого;

— сроки окончания операции определит Путин.

13:58 Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море, есть раненые, сообщает Погрануправление ФСБ России по Краснодарскому краю.

13:35 Украинская железная дорога сообщила, что запускает эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей. А в это время польские больницы готовят койки для возможной госпитализации раненых с Украины.

13:33 Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет втягиваться в войну. Но позже сказал, что Минск хотел бы получить «Искандеры» и где-то «дивизион-два» С-400.

Новости

Политика Лукашенко опроверг участие белорусских войск в спецоперации на Украине

13:30 НАТО заявил, что считает действия России угрожающими евроатлантической безопасности и развёртывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса.

13:24 Зеленский внёс в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

12:32 Зеленский сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Новости

Политика Зеленский заявил о полном разрыве дипотношений с Россией

12:31 Минобороны РФ со ссылкой на данные разведки сообщает, что отдельные подразделения и военнослужащие ВС Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

11:49 Власти Польши разворачивают в двух регионах страны на границе с Украиной пункты приёма беженцев.

11:30 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают участия в операции ВС РФ.

10:48 Заявление от Минобороны России: данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение, позиции подразделений украинской армии, сложивших оружие, ударам не подвергаются. В ведомстве ещё раз подчеркнули, что вооружённые силы России не наносят ударов по городам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

10:34 Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что задача номер один военной операции в Донбассе — выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. При этом Басурин призвал жителей Украины просить своих родственников в армии «сложить оружие». И заявил, что российских военных в ДНР не видел.

10:29 Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин объявил, что штаб Операции объединённых сил Украины в Донбассе уничтожен.

Новости

Политика Минобороны РФ сообщило о бегстве украинских военных

09:56 Зеленский записал новое обращение, в котором заявил, что ведёт переговоры с лидерами Запада о создании антипутинской коалиции, поддержке в сфере обороны и закрытии воздушного пространства над Украиной для российской авиации. Призвал людей не поддаваться панике.

09:34 МВД ЛНР утверждает, что города Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР.

09:13 Верховная рада вводит по всей Украине военное положение. Киевское метро пускает всех бесплатно, станции используют как бомбоубежища.

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Общество Огромные пробки возникли на выездах из городов Украины

09:01 Минобороны России заявляет, что в ходе спецоперации средства противовоздушной обороны вооружённых сил Украины подавлены, а украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

08:52 МЧС Украины сообщило о первых двух потерянных населённых пунктах: это села Меловое и Городище в Луганской области.

08:16 Росавиация сообщает о том, что работа ряда аэропортов на юге России приостановлена до 2 марта. Речь идёт об аэропортах в городах: Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орёл, Курск, Воронеж, Симферополь.

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Общество Росавиация приостановила работу 11 аэропортов в России. Каких именно и что делать, если надо улететь?

07:44 Президент Украины выступает с обращением к народу и объявляет о военном положении на территории страны. Кроме того, он подтверждает, что Россия наносит удары по военной инфраструктуре Украины. А также сообщает, что США начали готовить международную помощь Украине.

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Политика Полный текст обращения Владимира Зеленского к россиянам

07:40 Минобороны РФ заявляет:

Российские вооружённые силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВС Украины. Гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Новости

Политика В Минобороны РФ заявили, что не наносят ударов по городам Украины

07:33 В соцсетях появляется информация, что люди экстренно уезжают из Киева. На дорогах собираются пробки.

07:23 СМИ сообщили, что Зеленский созывает Совбез Украины.

06:40 Выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он заявил, что сигналы России о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны. При этом, по его словам, ещё на прошлой неделе существовала надежда, что Украина одумается. Для этого был необходим прямой диалог с Донецком и Луганском.

06:28 «С ответным словом» выступил президент США Байден, который заявил, что Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесёт катастрофические жертвы и страдания. «Только Россия несёт ответственность за смерть и разрушения, которые принесёт это нападение. США, их союзники и партнёры ответят единым и решительным образом».

06:27 В Сети появляются фото и видео с обстрелом военных баз Украины.

Новости

Вопрос дня "Ответ будет таким, какого не было в истории". Чем Путин объяснил военную операцию в Донбассе?

06:17 Президент РФ Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие и возложил ответственность за возможное кровопролитие на «режим, который правит на Украине». Также Путин пригрозил грозным ответом государствам, которые решат вмешаться в ситуацию. Он ещё раз подчеркнул, что в планах России нет оккупации Украины, но Россия стремится к демилитаризации Украины.

«Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», — сказал Путин в телеобращении.

05:55 Почти сразу же после выступления президента России корреспонденты УНИАН и CNN начали сообщать, что слышат взрывы в Харькове, Киеве, Краматорске и Одессе.

Новости

Происшествия Ослепительные вспышки и грохот. Видео о том, что происходит на Украине

05:50 Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к жителям России и заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.