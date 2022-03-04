Что Владимир Путин сказал в обращении перед заседанием с членами Совбеза? Полный текст речи президента

Полная стенограмма обращения Владимира Путина перед совещанием с постоянными членами Совета безопасности.

«24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей в Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои.

Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю. Жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей.

В ходе боёв и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм.

Отмечу личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет.

Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил пять танков.

25 февраля в районе Чугинки командир роты 163-го танкового полка капитан Алексей Лёвкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и шесть БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Лёвкин уничтожил все БМП и пять танков, обеспечил выполнение боевой задачи без потерь.

Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России — к сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир берёг подчинённых. Уже получив тяжёлое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошёл на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, — с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают.

Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова — уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин... Всех более чем из трёхсот национальных групп и этнических групп России просто невозможно перечислить — думаю, вы меня понимаете, — но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России.

Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ, даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошёл по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера.

И то, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования — а среди них есть и иностранные наёмники, в том числе и с Ближнего Востока, — прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Я уже говорил: есть абсолютно объективные данные, фотографии того, как они размещают тяжёлую военную технику в жилых кварталах городов. Вместе действуют именно таким образом, как самые крайние бандиты, и вместо того чтобы выполнить обещания убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, миномёты.

Они ещё и взяли в заложники иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине. Так, более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3179 граждан Индии, в основном студентов. И большую часть из них продолжают удерживать до сих пор. В том числе 576 человек — в городе Сумы. Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова. Двое из них получили ранения.

Повторю, сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, тянут время или предлагают эвакуироваться через Львов, в Польшу, то есть проехать через всю зону боевых действий, подвергая их риску.

Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновений. Обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место.

Вновь подчеркну, националисты не дают этого сделать. Более того, сейчас указывают иностранным гражданам обращаться к своим властям, а уже те, в свою очередь, должны будут обращаться в МИД Украины. Фактически людей просто бросают под огонь.

И ещё хуже неонацисты обращаются со своими собственными гражданами, со своим населением. Как уже говорил, прикрываются людьми как живым щитом. Наши военные отмечают и такие факты, когда в городах народных республик Донбасса — Северодонецке, Лисичанске, других — жителей многоквартирных домов сгоняют в средние этажи зданий, а в нижних этажах проламывают окна и стены, выставляют там тяжёлую технику, пушки, танки загоняют, на крышах и на верхних этажах расставляют пулемёты и снайперов.

Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию Украины.

Повторяю, наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения и, к сожалению, сами несут потери.

Наш долг — поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России.

Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие, это 7,421 млн рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего.

Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере пять миллионов рублей.

Все военнослужащие, раненные при проведении операции, также получат соответствующие выплаты. Имею в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию.

Если военнослужащий, проходивший службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2,968 млн рублей, а в случае инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию. Все эти меры уже предусмотрены законом.

Вместе с тем также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранение, — по три миллиона рублей.

Вновь подчеркну, сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая «антироссия», годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время.

Наш народ гордится своими Вооружёнными силами. Мы будем всегда помнить наших павших боевых товарищей. Сделаем всё, чтобы поддержать их семьи, их детей — дать им образование, поддержать родных и близких.

Прошу почтить память наших воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине".

Завершилось обращение президента минутой молчания.