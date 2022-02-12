Что заразившийся Жириновский говорил о коронавирусе и вакцине?

9 февраля Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Москве. Хотя пресс-служба ЛДПР опровергала эту информацию, позже она подтвердилась. Некоторые источники писали о поражении 50-75% лёгких, однако в Минздраве состояние политика оценили как стабильное.

«Коммерсантъ» сообщал, что Жириновский мог две недели скрывать от однопартийцев факт заражения, уйдя на дистанционную работу. О том, что Жириновский болеет, знал только узкий круг людей, среди которых его охранники и приближённые лица. В ЛДПР заявили, что Жириновский вскоре вернётся к работе.

Отметим, что Жириновский вакцинировался от ковида уже восемь раз — политик объяснял это тем, что его антитела снижаются уже через два месяца после вакцинации. Amic.ru собрал в одном видео самые яркие высказывания Жириновского о коронавирусе и вакцинации.