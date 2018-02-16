ЦИК назвал лидеров по числу эфиров среди кандидатов в президенты

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила, что с 26 января по 11 февраля телеканалы больше всего освещали кампании кандидатов в президенты Владимира Путина, Владимира Жириновского и Павла Грудинина, передает ТАСС.

Новости

Политика Жириновский, Грудинин и Титов будут участвовать в первых дебатах

"Ничего здесь неожиданного нет, это кандидат Путин, кандидат Жириновский и кандидат Грудинин", - отметила Гришина.

Она пояснила, что ЦИК регулярно ведёт мониторинг упоминания кандидатов в президенты в телеэфире, исходя из количества создаваемых претендентами на высший государственный пост информационных поводов.

Отмечается, что росту упоминаемости Путина в конце января поспособствовали большая встреча с доверенными лицами, после чего в начале февраля объем эфирного времени в два раза уменьшился.

Гришина отметила, что замеры ЦИК не учитывают авторские передачи и освещение каналами исполнения кандидатами должностных обязанностей, что касается Путина и Жириновского, которые замещают государственные должности.