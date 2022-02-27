Дмитрий Песков сообщил, что делегация из России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами. Об этом сообщает РИА Новости.

“В соответствии с достигнутой договорённостью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле”, — заявил Песков.

Напомним, прошлые переговоры между лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным сорвались. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Киев отказался от переговоров с Москвой, потому что предложенные условия показались украинским политикам попыткой принуждения к капитуляции. Сейчас же в Белоруссии ждут решения украинцев.