Дело экс-управделами губернатора Алтайского края Степанова направили в суд

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова. Как сообщает “Банкфакс”, в деле появился новый эпизод. По версии следователей, в 2019 году по инициативе обвиняемого с одним из вузов Алтайского края заключили трёхсторонний договор на получение им магистратуры. Оплата на неё пошла из средств возглавляемого чиновником управления — из бюджета необоснованно выделили более 130 тысяч рублей.

Основным эпизодом по делу является ситуация со срывом госконтракта по строительству многоэтажного гаража-стоянки в центре Барнаула. Чтобы скрыть срыв, Степанов превысил должностные полномочия и распорядился выделить из бюджетных средств субсидию в размере 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика, который на тот момент подготовился к работе, но не получил своевременную выплату по госконтракту.

При этом управляющий делами знал, что после экспертизы проект комплекса получил отрицательную оценку из-за внесённых в целях снижения затрат изменений в первоначальную документацию. Кроме того, ему было известно, что нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление субсидий на указанный объект, принят не был.

Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд города для рассмотрения по существу.