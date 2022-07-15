Денис Мантуров стал вице-премьером

Владимир Путин назначил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Он вступает в силу со дня его подписания.

15 июля российский президент уволил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, а на его место поставил Юрия Борисова, который до этого дня был вице-премьером.