Денис Мантуров стал вице-премьером
Соответствующий указ уже вступил в силу
15 июля 2022, 23:30
Владимир Путин назначил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщается на сайте Кремля.
«Назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.
Он вступает в силу со дня его подписания.
15 июля российский президент уволил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, а на его место поставил Юрия Борисова, который до этого дня был вице-премьером.
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