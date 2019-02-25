Департамент "регуляторной гильотины" появился в правительстве России

Аппарат правительства России пополнился новым департаментом регуляторной политики, который будет заниматься реформой государственного контроля и надзора, сообщается на сайте кабмина.

В задачи нового департамента входит "создание и совершенствование правовых механизмов, направленных на стимулирование экономического роста и развитие делового климата". Подразделение станет работать на повышение привлекательности российской юрисдикции, будет заниматься совершенствованием институтов корпоративного управления и проведением реформ.

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"Одним из приоритетов деятельности департамента станет проведение объявленной президентом и председателем правительства глобальной реформы контроля и надзора – "регуляторной гильотины", – которая должна завершиться полной заменой действующей системы обязательных требований", – говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что новые требования к бизнесу должны быть "простыми, понятными и направленными на реальное снижение социально значимых рисков".

Кроме того, от процедуры контроля требуется четкость, упорядоченность и эффективность.

Чтобы повысить конкурентоспособность российской юрисдикции и сделать ее более привлекательной для ведения бизнеса, отдельно департамент будет работать над проведением реформы корпоративного управления. В том числе ведомство займется подготовкой предложений и организацией работы, которая позволит усовершенствовать корпоративное законодательство с "учетом лучших зарубежных практик".

Департамент также займется обеспечением деятельности Экспертного совета при правительстве России.