Депутат АКЗС прошёл «мунфильтр» и поборется за кресло губернатора Тамбовской области

Депутат Алтайского Заксобрания, руководитель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович прошёл регистрацию на выборах губернатора Тамбовской области. Ему удалось собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов. Всего на пост главы региона претендуют пять человек, включая врио губернатора Максима Егорова.

От областного отделения КПРФ на выборы идёт Андрей Жидков, от реготделения «Справедливой России — За правду» Павел Плотников, от либерал-демократов — Олег Морозов, от комроссов — Сергей Малинкович и от единороссов — Максим Егоров. Информация размещена на сайте избиркома.

Малинкович, как и остальные кандидаты, собрал в свою поддержку 192 подписи мундепов. Тем самым комросс справился с муниципальным фильтром. Выборы главы Тамбовской области будут проходить с 9 по 11 сентября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателей. Если никто не справится с этой задачей, то два претендента с наилучшими показателями выходят во второй тур. Здесь победитель будет определён уже простым большинством голосов.

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Вопрос дня Эпатажный сторонник ленинских идей. Чем известен новый лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович

Напомним, в конце июня на съезде партии «Коммунисты России» (КПКР) в Москве делегаты избрали Сергея Малинковича новым председателем. Малинкович, который входит в нынешний созыв Алтайского Заксобрания, де-факто возглавил комроссов ещё в конце марта после партийного «переворота».

Чем известен Сергей Малинкович?

Он родился в 1975 году в Ленинграде, является председателем Центрального комитета общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области», секретарём ЦК «Коммунисты России». Кроме того, Малинкович был депутатом муниципального совета муниципального округа «Смольнинский» Санкт-Петербурга. Председателем ЦК партии «Коммунисты России» стал 18 марта 2022 года.

Какими эпатажными заявлениями прославился Малинкович?

Почти на каждой сессии АКЗС, а иногда и перед её началом, Малинкович делает неоднозначные заявления. Так, в июне он предлагал признать ВИЧ лабораторным вирусом, созданным ЦРУ, а значит — подвидом западного биологического оружия. До этого Малинкович призывал ввести штрафы за немытое авто до 500 рублей, а ещё угрожал коллегам из КПРФ обратиться в Следственный комитет из-за непатриотичных постов в соцсетях. Кроме того, Малинкович активно протестовал против введения QR-кодов и даже пригрозил поселиться в здании Заксобрания, так как якобы не мог заселиться в гостиницу, где требовался тот самый QR-код.

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Как житель Петербурга Малинкович стал депутатом Алтайского Заксобрания?

Малинковича избрали депутатом АКЗС в сентябре 2021 года по партийным спискам. «Коммунистам России» удалось преодолеть барьер в 5% и получить в краевом парламенте сразу четыре места. Кроме Хугаева и Малинковича, мандаты также получили Сергей Матасов и Владимир Козловский.

Сколько заработал лидер комроссов за 2021 год?

Сергей Малинкович, как и остальные депутаты АКЗС, уже отчитался о своих доходах за прошлый год. Согласно его декларации, Малинкович сумел заработать 5,583 млн рублей, каких-либо транспортных средств он при этом не зарегистрировал. Недвижимости в собственности у него также нет. Единственная жилплощадь, квартира 83 кв. м, принадлежит Малинковичу на праве пользования.