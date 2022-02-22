Депутат Алтайского Заксобрания стала главой Первомайского района

Депутат краевого Заксобрания от “Единой России” Юлия Фролова стала главой Первомайского района. Её избрали большинством голосов на сессии райсобрания депутатов 22 февраля. Об этом сообщают источники amic.ru. Срок полномочий Фроловой составит пять лет.

В поддержку Юлии Фроловой высказались 25 человек, за сотрудника федерального пожнадзора Павла Белкина проголосовали 11 человек, юриста Павла Авкопашвили поддержали двое.

В ближайшее время Юлия Фролова оставит кресло депутата АКЗС: закон не предусматривает такого совмещения. Её мандат партия передаст другому кандидату, так как Фролова прошла в состав краевого парламента от тергруппы. Ожидается, что это произойдёт ещё до мартовской сессии Заксобрания.

Новости

Прочее Территория богатая, но непростая: кто может стать главой Первомайского района?

Ранее Первомайским районом руководил Александр Иванов, но он был вынужден взять самоотвод после тяжёлой травмы, которую получил ещё в 2020 году. Добровольная отставка состоялась в ноябре 2021 года.

Юлия Фролова родилась в 1967 году в поселке Тальменка. В 1989 году после окончания Алтайского политехнического института им. Ползунова по специальности “Технология хранения и переработки зерна” начала трудовую деятельность на птицефабрике “Молодёжная” Первомайского района, на которой проработала 18 лет. В 2008 и 2012 годах избиралась главой Первомайского сельсовета. В 2017 году — председателем райсобрания депутатов, в 2021 году стала депутатом АКЗС. Кроме того, Фролова занимает должность заведующей филиалом Алтайского транспортного техникума в селе Первомайское.