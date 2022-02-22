Депутат Алтайского Заксобрания стала главой Первомайского района
Юлия Фролова была избрана в АКЗС полгода назад
Депутат краевого Заксобрания от “Единой России” Юлия Фролова стала главой Первомайского района. Её избрали большинством голосов на сессии райсобрания депутатов 22 февраля. Об этом сообщают источники amic.ru. Срок полномочий Фроловой составит пять лет.
В поддержку Юлии Фроловой высказались 25 человек, за сотрудника федерального пожнадзора Павла Белкина проголосовали 11 человек, юриста Павла Авкопашвили поддержали двое.
В ближайшее время Юлия Фролова оставит кресло депутата АКЗС: закон не предусматривает такого совмещения. Её мандат партия передаст другому кандидату, так как Фролова прошла в состав краевого парламента от тергруппы. Ожидается, что это произойдёт ещё до мартовской сессии Заксобрания.
Ранее Первомайским районом руководил Александр Иванов, но он был вынужден взять самоотвод после тяжёлой травмы, которую получил ещё в 2020 году. Добровольная отставка состоялась в ноябре 2021 года.