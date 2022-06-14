Депутат Федоров заявил, что Россия может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил о том, что Россия может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины. Его слова передаёт радио Sputnik.

Парламентарий отмечает, что эти страны получили независимость с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР.

«Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», — считает Фёдоров.

Он добавил, что целью таких действий является ликвидация угрозы, которая исходит от постсоветских стран. Фёдоров заявил, что к странам, которые ведут дружественную политику, такие меры применяться не будут.

Ранее Фёдоров внёс в нижнюю палату парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».