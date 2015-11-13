Депутат Госдумы от ЛДПР попросил Генпрокуратуру проверить Facebook
Парламентарий просит проверить, соблюдают ли соцсети российское законодательство о защите персональных данных. В пример он привел слежку Facebook за пользователями Бельгии, которую недавно пресек суд.
13 ноября 2015, 11:47
Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, соблюдают ли Facebook, "ВКонтакте" и другие социальные сети российское законодательство о защите персональных данных, сообщают "Известия".
Поводом для этого стал инцидент с Facebook в Брюсселе. Местный суд постановил соцсети выплачивать по 250 тысяч евро в день, если она продолжит отслеживать интернет-пользователей со всей Бельгии с помощью специального программного обеспечения. Отмечается, что Facebook мог отслеживать поведение даже тех, кто не был зарегистрирован в соцсети. На выполнение постановления сети дали 48 часов.
Отмечается, что Facebook следил за активностью граждан Бельгии с помощью "Datr-куки", который внедрялся в браузер и позволял соцсети собирать данные о переходах, кликах и посещениях той или иной страницы в интернете. Отслеживание пользователя начиналось после посещения страницы с социальной кнопкой Like. Эксперты полагают, что российские социальные сети используют похожие инструменты.
Если после проверки сетей выявятся нарушения российского закона, парламентарий просит подать судебный иск с целью защиты персональных данных неопределенного круга лиц.
Поводом для этого стал инцидент с Facebook в Брюсселе. Местный суд постановил соцсети выплачивать по 250 тысяч евро в день, если она продолжит отслеживать интернет-пользователей со всей Бельгии с помощью специального программного обеспечения. Отмечается, что Facebook мог отслеживать поведение даже тех, кто не был зарегистрирован в соцсети. На выполнение постановления сети дали 48 часов.
Отмечается, что Facebook следил за активностью граждан Бельгии с помощью "Datr-куки", который внедрялся в браузер и позволял соцсети собирать данные о переходах, кликах и посещениях той или иной страницы в интернете. Отслеживание пользователя начиналось после посещения страницы с социальной кнопкой Like. Эксперты полагают, что российские социальные сети используют похожие инструменты.
Если после проверки сетей выявятся нарушения российского закона, парламентарий просит подать судебный иск с целью защиты персональных данных неопределенного круга лиц.
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