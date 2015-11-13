Депутат Госдумы от ЛДПР попросил Генпрокуратуру проверить Facebook

Парламентарий просит проверить, соблюдают ли соцсети российское законодательство о защите персональных данных. В пример он привел слежку Facebook за пользователями Бельгии, которую недавно пресек суд.