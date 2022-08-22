Депутат Госдумы от «Новых людей» предложил расширить KPI для губернаторов

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Александр Дёмин выступил с инициативой изменить подход к оценке глав регионов. Политик считает, что необходимо ввести для губернаторов KPI по развитию в регионах малого и среднего предпринимательства, сообщает партийная пресс-служба.

«Малому и среднему бизнесу нужны условия развития, а не меры поддержки. Сейчас в регионах нет ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства. Логично, если ими станут главы регионов», — считает Дёмин. Депутат отправил официальное обращение вице-премьеру Андрею Белоусову.

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Парламентарий предлагает формировать рейтинг регионов по развитию МСП по следующим критериям: темпы прироста выручки, доля работающих в МСП от общей численности занятого населения, доля выручки МСП в валовом региональном продукте, доля выручки субъектов МСП в сфере промышленности в общем объёме выручки субъектов МСП, соотношение медианной зарплаты в МСП к медианной зарплате по региону, количество уголовных дел по экономическим составам против субъектов МСП.

Ранее по решению руководства правительства РФ в критерии оценки эффективности работы губернаторов были внесены изменения. В частности, теперь оценивать деятельность глав будут в том числе и по тому, как губернаторы работают над предотвращением лесных пожаров. Кроме того, на оценку эффективности с недавних пор влияет и уровень зарплаты населения регионов. Теперь же к этим критериям может добавиться и уровень развития малого и среднего бизнеса в субъекте.