Депутат КПРФ увидел агентов Госдепа в детях, которые не хотят играть красным совком

Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов заявил, что дети, которые не хотят играть в песочнице красным совком, вырастают пособниками Госдепа и любителям «Ельцин Центра». Об этом сообщает РБК.

«Я иногда на детской площадке присутствую... Хожу на разные детские площадки... Мальчик в песочнице говорит: „Не хочу красный совок!“ Вот так и вырастают пособники Госдепа и любители „Ельцин Центров“», — сказал коммунист в ходе заседания Мосгордумы.

Парламентарий заявил, что понимает недовольство детей, но при этом отметил, что «в красный китайский совок поиграть придётся».

Ранее Госдума приняла закон о бесплатном проезде детей от пяти до семи лет в электричках.