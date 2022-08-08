Депутат от «Новых людей» призвал контролировать искусство и кино в России

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди», первый замглавы комитета по культуре, известный актер театра и кино Дмитрий Певцов заявил, что государство должно контролировать содержание тех произведений культуры и искусства, которые оно оплачивает.

По мнению парламентария, содержание произведений, созданных за счет госбюджета или на деньги госкомпаний, не должно содержать в себе идеи, разрушительные для нашей России и противоречащие её духовно-нравственным ценностям.

«Пришло время создавать для этого экспертные советы, в состав которых должны войти не только деятели культуры и представители власти, но и врачи-психологи, преподаватели и, конечно, представители крупнейших религиозных конфессий России», — заявил Певцов.

По его словам, «все то, что выходит на большие экраны, сцены, выставочные залы», должно быть под контролем государства. «Иначе мы будем разрушать сами себя», — заявил представитель фракции «Новые люди».