Депутат заявил, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР и ЛНР

Россияне готовы на понижение уровня жизни вследствие санкций, которые могут быть наложены из-за признания Донбасса. Об этом на заседании парламента заявил депутат от КПРФ Казбек Тайсаев. Трансляция заседания шла на YouTube-канале РБК.

Представителя партии “Новые люди” Антон Ткачев усомнился в том, что жители России готовы “отказаться от зарплаты и части холодильника” ради перспективы признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на это Тайсаев заявил: “Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты”.

Напомним, Госдума направит президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР. Депутаты назвали признание самопровозглашённых республик “обоснованным и морально оправданным”, поскольку их жители построили демократические органы власти со всеми атрибутами легитимности. По их мнению, признание ДНР и ЛНР даст гарантии безопасности жителям республик, защитит их от внешних угроз и укрепит мир и стабильность в регионе.