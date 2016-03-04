Депутатов Госдумы возмутила карикатура англичан на няню-убийцу

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Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" считают что размещение карикатуры на убийство няней девочки в Москве на обложке английского журнала Vive Charlie - целенаправленное раскачивание нравственных основ общества, пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что ранее в СМИ появилась информация, что английское издание опубликовало на обложке карикатуру, на которой изображена няня с головой погибшей девочки в руке.

Депутат Ольга Баталина назвала шокирующую обложку журнала, где "носители европейских ценностей" позволили позволили себе глумиться над погибшей девочкой, не просто злой и циничной выходкой.

"Это целенаправленное раскачивание нравственных основ общества, стремление укоренить в сознании людей, что моральное уродство – это нормальная форма самовыражения. Если у европейцев не утрачен нравственный иммунитет, они отторгнут это издание так же, как сильный и здоровый организм избавляется от опухолей и нарывов", — написала она на своей странице в Facebook.

Также возмутилась по поводу публикации и депутат Ирина Яровая.

"Когда сытые и циничные господа художественно глумятся над жертвой и тиражируют уродливое безумство, как это сделал на своей обложке английский журнал Vive Charlie — это уже зеркало их собственной души, которая, по сути, мало чем отличается от психически больных преступников. Эти провокаторы не просто радуются убийствам, как стервятники, а разжигают костер ненависти для новых преступлений", — написала депутат на своей странице "ВКонтакте".

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Общество Москвичи организовали мемориал в память о девочке, которую убила няня

Напомним, жестокое убийство маленькой девочки в Москве произошло в понедельник, 29 февраля. Няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова дождалась, пока все родные уйдут из дома, а затем убила ребенка, подожгла квартиру и пошла на улицу. Женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка в руках, разговаривала с собой и угрожала окружающим и полицейским. Ее удалось задержать у выхода на станцию метро.

СК РФ сообщает, что у преступницы могли быть подстрекатели. Может быть, это ее сожитель, "обрабатывающий ее идеями исламского экстремизма", пишет агентство. Согласно сообщению самаркандского областного психоневрологического диспансера, Бобокулова ране состояла на учете у психиатра.