Главным событием предстоящей 25 ноября очередной сессии Алтайского Заксобрания станет принятие краевого бюджета на 2023 год в окончательном чтении. Месяц назад голосование за главный финансовый документ раскололо фракцию КПРФ и стоило места двум депутатам (попутно их ещё исключили из партии). На этот раз ожидается не менее горячая дискуссия. Кроме того, парламентарии в очередной раз поменяют Кодекс о выборах, убрав из него норму об отзыве депутата, а ещё — «заставят» все органы госвласти в крае завести странички в соцсетях. Подробнее о ноябрьской сессии — в материале amic.ru.

130 поправок на 12,5 млрд

В октябре краевой бюджет 2023 приняли в первом чтении. Тогда его поддержали 43 депутата, 18 высказались против, пятеро — воздержались и один — не голосовал. Доходы краевой казны на тот момент закладывали в размере 139,82 млрд рублей, расходы — 153,3 млрд, а дефицит составлял 13,48 млрд, или около 9% от расходов.

Ко второму чтению за счёт помощи федерального центра доходы выросли ещё на 4,794 млрд рублей и составили 144,612 млрд рублей. Расходы увеличились на 4,942 млрд рублей — до 158,241 млрд рублей. Дефицит возрос на 147 млн рублей — до уровня 13,629 млрд.

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Уже известно, что депутаты АКЗС предложили более 130 поправок к проекту бюджета. Суммарный объём запрашиваемых средств составляет более 12,5 млрд рублей, сообщил председатель АКЗС Александр Романенко. Сумма очень большая, и не все поправки удастся включить в резолютивную часть, отметил спикер Заксобрания.

По словам Романенко, комитеты и фракции краевого парламента единодушны в том, чтобы направить дополнительные средства городам и районам — в виде дотации на поддержку сбалансированности местных бюджетов. Среди поправок от депутатов есть предложения по увеличению финансирования программы «Формирование комфортной городской среды». Парламентарии также предложили увеличить объём проекта поддержки местных инициатив.

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Также, скорее всего, будут выделены дополнительные средства на увеличение лекарственного обеспечения населения, в том числе льготников. Кроме того, в 2023 году планируют увеличить компенсацию за транспортные расходы для пациентов на гемодиализе из сельских районов края.

Отозвать депутата больше нельзя. Даже в теории

На сессии рассмотрят и поправки в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве. Самым значимым изменением станет исключение такого понятия, как «отзыв депутата».

По словам председателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению Дениса Голобородько, положения федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» не предусматривают процедуру отзыва депутата законодательного органа субъекта РФ. Таким образом, глава 18 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве «Отзыв депутатов Законодательного Собрания» признаётся утратившей силу.

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«По сути, эта норма оказалась нерабочей, практика отзыва депутатов ни у нас в регионе, ни в других субъектах не получила распространения», — пояснил Голобородько.

В Кодекс также вносятся изменения, связанные с правом на участие в выборах граждан, работающих вахтовым методом. В связи с тем, что вахтовые посёлки, как правило, расположены в труднодоступных и малонаселённых местностях и не имеют постоянно живущего населения, формировать участковые избирательные комиссии предлагается из числа работников-вахтовиков.

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Бийск и Новоалтайск устремились за Рубцовском

Краевые парламентарии поддержат притязания Бийска и Новоалтайска на почётное звание «Город трудовой доблести». Обращения администраций этих муниципалитетов сейчас проходят согласование на краевом уровне, а после их отправят на утверждение президенту.

В августе 2022 года парламентарии на сессии АКЗС поддержали аналогичное предложение Рубцовского горсовета.

«Обращения Бийска и Новоалтайска уже рассмотрели в правительстве края. Уверен, что мы с депутатами также поддержим предложения муниципалитетов. А уже после документы на присвоение городам Бийску, Новоалтайску и Рубцовску звания „Город трудовой доблести“ будут направлены в Российскую академию наук для рассмотрения. Надеемся, что решение будет положительным», — объяснил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

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Страницы в соцсетях станут обязательными

Депутаты сделают обязательным ведение официальных аккаунтов органов власти Алтайского края в соцсетях. Это связано с повышением открытости со стороны чиновников. Поправки принимают в связи с изменением федерального законодательства.

Коррективы вносят в законы «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Алтайского края» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей в Алтайском крае».

По словам вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько, законопроект предусматривает, что госорганы и подведомственные им организации должны иметь официальные страницы в социальных сетях. Здесь они должны размещать информацию о своей деятельности и контактировать с пользователями. Аналогичные изменения касаются и информирования о работе судов.

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Доходы малоимущих за вычетом соцконтракта

А ещё депутаты во втором чтении рассмотрят законопроект, исключающий средства соцконтракта из общего дохода малоимущих семей, получающих жильё на условиях социального найма. Документ внесла фракция ЛДПР.

Помощь по соцконтракту носит временный характер и назначается на срок от трёх месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации. При этом не всем семьям удаётся преодолеть трудную жизненную ситуацию. Однако сейчас средства соцконтракта учитываются при оценке доходов при предоставлении социального жилья.

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«Складывается ситуация, при которой малоимущие граждане, занимающие активную жизненную позицию, получившие государственную социальную помощь на основании социального контракта, но так и не вышедшие из категории нуждающихся, утрачивают право на предоставление им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом сейчас помощь на основании социального контракта не учитывается при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет.

Фундамент для научного прорыва

Краевой закон о науке во втором окончательном чтении рассмотрят депутаты на ноябрьской сессии АКЗС. Он должен определить госполитику Алтайского края в сфере науки и научно-технической деятельности. В первом чтении документ был принят в августе 2022 года. В пояснительной записке сказано, что документ направлен «на создание условий для эффективного использования научно-технического потенциала, увеличения вклада науки и техники в развитие экономики региона».

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Достигнуть этой цели предлагается благодаря определению основных положений региональной научно-технической политики, создания организационных форм, механизмов управления и финансирования научной деятельности, а также созданию правовых гарантий научной деятельности и использования её результатов.

В качестве форм господдержки в документе указаны премии за достижения в научной, научно-технической и изобретательской деятельности, стипендии студентам, аспирантам и докторантам образовательных и научных организаций, а также гранты на научные исследования.

Градостроительную политику поправим вслед за федералами

На сессии депутаты АКЗС обсудят и пакет изменений в закон о градостроительной деятельности. Законопроект подготовили по инициативе губернатора. Градостроительный кодекс РФ летом был дополнен и теперь при подготовке изменений в генплан поселения или городского округа, если речь идёт о территории одного или нескольких населённых пунктов в составе городского округа, проводить общественные обсуждения или публичные слушания нужно в границах именно этих территорий. При этом срок проведения не может превышать одного месяца.

Градостроительный кодекс также дополнен положением о том, что строения и сооружения вспомогательного назначения, при строительстве которых не требуется выдача разрешений на строительство, должны соответствовать чётким критериям, устанавливаемым правительством страны. А ещё по решению федерального законодателя территории социально-экономического развития переименованы в территории опережающего развития. Все эти корректировки должны найти отражение в региональном законе о градостроительной деятельности.

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На этот раз повестка сессии АКЗС оказалась куда скромнее, чем это было в октябре. Тогда депутаты на рассмотрение 36 вопросов потратили более шести часов. В ноябре народным избранникам предстоит обсудить всего 20 сюжетов. Подробный репортаж с ноябрьской сессии Заксобрания читайте на amic.ru в пятницу, 25 ноября.