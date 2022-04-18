Депутаты АКЗС пообещали решить вопрос с земельным участком для промпредприятия «Мартика»

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко и депутаты из комитета по промышленности, предпринимательству и туризму 15 апреля посетили барнаульское предприятие «Мартика». Оно относится к химической отрасли и специализируется на выпуске пластмассовых изделий. Большая часть продукции реализуется в европейской части России. Парламентарии обсудили с руководством компании государственные меры поддержки.

«Мартика» входит в краевой перечень системообразующих предприятий, занимает долю рынка примерно в 7% и считается одним из лидеров в своём профиле. Депутаты АКЗС, после того как пандемия пошла на спад, вернулись к практике выездных совещаний непосредственно на производстве. Сейчас ключевое внимание уделяется разработке мер поддержки экономики в условиях санкций.

Вначале гендиректор компании Виталий Смокотин устроил для парламентариев экскурсию по производству. Он отметил, что введённые против РФ западные санкции не отразились на работе предприятия. Большая часть оборудования на «Мартике» — китайского или российского производства. Главная проблема на сегодняшний день — нехватка площадей для выпуска и хранения продукции. Компания нуждается ещё как минимум в нескольких помещениях, для этого необходимо решить вопрос с предоставлением дополнительных земельных участков.

«Самая большая проблема — это земля и площади под строительство. Потому что конкуренция усиливается, нам необходимо повышать свою эффективность», — рассказал Виталий Смокотин.

Решением могла бы стать новая промплощадка. В районе аэропорта Барнаула планируют создать ОЭЗ промышленно-производственного типа. Статус резидента даст предприятиям преимущества на рынке: позволит за счёт снижения налоговой нагрузки устанавливать более низкую цену на товары, а также осуществлять инвестиции в собственное развитие.

По словам руководителя «Мартики», для предприятия большим подспорьем стала бы мера по субсидированию транспортных расходов на доставку товаров по России. «Мы где-то 4-5% продукции продаём в Алтайском крае. В европейской части продаём порядка 60% выпускаемой продукции и можем ещё увеличивать там объём. На Урале и в Сибири — порядка 35%», — отметил Смокотин.

Спикер АКЗС Александр Романенко сообщил, что краевые депутаты вместе с правительством региона работают над мерами поддержки экономики в условиях санкций. В том числе прорабатывают вопрос создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Создана рабочая группа, имеются предложения и по участкам, которые могут в неё включить, и по предполагаемым инвесторам. Депутаты будут держать эту тему на особом контроле.

«У на сегодня есть земельные площади, в том числе оставленных производств, которые, возможно, нужно посмотреть и с помощью регионального бюджета предоставить предприятию. Мы будем этим заниматься», — резюмировал Романенко.

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов отметил, что компании необходима помощь, это вопрос продуманной госполитики в отношении собственного производства. «Если мы хотим развивать производство в Сибири, то должны что-то делать, хотя бы в вопросе транспортных издержек. Сократить и уравнять транспортное плечо — уже будет ощутимая поддержка. Тем самым государство продемонстрирует, что оно заинтересовано в развитии производства за Уралом», — прокомментировал Семёнов.