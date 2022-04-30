Депутаты АКЗС разрешили муниципалитетам вернуться к всенародным выборам мэра

29 апреля на сессии Алтайского Заксобрания депутаты в окончательной редакции приняли изменения в порядок избрания глав муниципалитетов. Теперь краевой закон предусматривает три способа избрания: представительным органом из числа самих депутатов; представительным органом из числа участников конкурса; на муниципальных выборах.

Законопроект был разработан комитетом АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению. После того как документ приняли в первом чтении в феврале 2022 года, он прошёл обсуждение в муниципалитетах.

«Мы устанавливаем вариативный порядок избрания глав. Муниципалитеты самостоятельно будут решать: либо проводить прямые выборы глав, либо избирать главу из состава депутатского корпуса и тогда назначать сити-менеджера, или избирать главу посредством конкурса. По сути, это передача полномочий по определению процедуры с краевого уровня на муниципальный», — отметил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

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Конкретный способ избрания главы муниципалитета будет определяться его представительным органом, а также прописан в уставе МО.

Скорее всего, большинство муниципалитетов сохранят нынешнюю схему определения главы — через конкурс. Многое будет зависеть от итогов муниципальной кампании в сентябре 2022 года: в случае если в представительных органах перевес получит оппозиция, не исключён вариант возвращения всенародных выборов глав МО.