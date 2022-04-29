Депутаты АКЗС сняли с повестки вопрос о возврате прежнего пенсионного возраста

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания не стали включать в повестку сессии 29 апреля вопрос о возвращении прежнего пенсионного возраста, за который выступает фракция КПРФ. Как сообщает пресс-служба партии, за снятие вопроса проголосовал комитет по социальной политике и большинство депутатов.

В поддержку вопроса в самом комитете выступили лишь пять человек — трое депутатов фракции КПРФ, комросс Владимир Козловский и член партии «Справедливая Россия — За правду» Лариса Колесникова. Шесть депутатов высказались против — пять членов «Единой России», а также Ирина Шудра из ЛДПР.

Новости

Политика 44 депутата АКЗС поддержали ежегодный отчет Виктора Томенко о работе правительства

Сама Мария Прусакова считает, что подобное решение является политической ошибкой, о чём она сказала на сегодняшней сессии АКЗС.

«Так как отмена повышения пенсионного возраста — это одна из первых мер, которые обозначены в нашей программе „20 неотложных мер“, то КПРФ будет продолжать бороться с этой политической нелепостью, при которой пенсия мужчинам в стране выплачивается после 65 лет, а по статистике в нашем регионе на начало 2021 года 65,18 года — это средняя продолжительность жизни мужчин. Получается, до пенсии доживёт лишь несколько процентов мужского населения Алтайского края», — заявила она.

Новости

Политика Виктор Томенко рассказал депутатам АКЗС об итогах прошедшего года

Прусакова также добавила, что коммунисты будут предпринимать попытки снова внести этот вопрос на рассмотрение. В официальном Telegram-канале алтайской КПРФ сообщается, что предложение будут вносить, «пока до них не дойдёт».