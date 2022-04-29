Депутаты АКЗС сняли с повестки вопрос о возврате прежнего пенсионного возраста

Как заявила глава алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова, фракция будет снова вносить вопрос на рассмотрение — «пока до них не дойдёт»

29 апреля 2022, 15:16

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания не стали включать в повестку сессии 29 апреля вопрос о возвращении прежнего пенсионного возраста, за который выступает фракция КПРФ. Как сообщает пресс-служба партии, за снятие вопроса проголосовал комитет по социальной политике и большинство депутатов.

В поддержку вопроса в самом комитете выступили лишь пять человек — трое депутатов фракции КПРФ, комросс Владимир Козловский и член партии «Справедливая Россия — За правду» Лариса Колесникова. Шесть депутатов высказались против — пять членов «Единой России», а также Ирина Шудра из ЛДПР.

44 депутата АКЗС поддержали ежегодный отчет Виктора Томенко о работе правительства

44 депутата АКЗС поддержали ежегодный отчет Виктора Томенко о работе правительства

Сама Мария Прусакова считает, что подобное решение является политической ошибкой, о чём она сказала на сегодняшней сессии АКЗС.

«Так как отмена повышения пенсионного возраста — это одна из первых мер, которые обозначены в нашей программе „20 неотложных мер“, то КПРФ будет продолжать бороться с этой политической нелепостью, при которой пенсия мужчинам в стране выплачивается после 65 лет, а по статистике в нашем регионе на начало 2021 года 65,18 года — это средняя продолжительность жизни мужчин. Получается, до пенсии доживёт лишь несколько процентов мужского населения Алтайского края», — заявила она.

Виктор Томенко рассказал депутатам АКЗС об итогах прошедшего года

Виктор Томенко рассказал депутатам АКЗС об итогах прошедшего года

Прусакова также добавила, что коммунисты будут предпринимать попытки снова внести этот вопрос на рассмотрение. В официальном Telegram-канале алтайской КПРФ сообщается, что предложение будут вносить, «пока до них не дойдёт».

Комментарии
    Новости партнеров