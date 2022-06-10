Депутаты БГД на следующей сессии ликвидируют городской избирком и объявят о старте избирательной кампании

Депутаты БГД на следующей сессии рассмотрят вопросы о предстоящих выборах. Об этом сообщает «Банкфакс».

Ближайшая сессия пройдёт 17 июня. На ней депутаты рассмотрят вопрос ликвидации городского избиркома. После этого за выборы на территории города будет отвечать ТИК Центрального района. Вторая муниципальная комиссия будет работать в Бийске.

Также отмечается, что из-за ликвидации избиркома от обязанностей освободят членов комиссии с правом решающего голоса Виталия Замаруева и Ксению Долгих.

В ТИК таких членов больше не будет.

Сообщается, что на очередной сессии депутаты БГД объявят о старте избирательной кампании по формированию восьмого созыва думы. Вскоре начнётся регистрация кандидатов и сбор подписей.