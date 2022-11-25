Депутаты ЛДПР провели большое совещание с коллегами из муниципалитетов

В парламенте Алтайского края в четверг, 24 ноября, прошло расширенное заседание фракции ЛДПР. Участие в нём приняли либерал-демократы из городов и районов края, сообщает пресс-служба партии.

«Муниципальные депутаты от ЛДПР в алтайском парламенте обсудили проект бюджета края и поправки к нему, и вместе приняли решение, как голосовать за региональный бюджет», — уточнили в партии.

Обсуждали либерал-демократы и повестку очередной сессии АКЗС, которая проходит в пятницу, 25 ноября. Депутаты муниципалитетов получили рекомендации от краевых парламентариев о том, как правильно выстраивать свою работу в представительном органе. А также им предоставили материалы, которые помогут в депутатской деятельности.

Обсуждали партийцы и главные финансовые документы муниципалитетов, откуда прибыли местные депутаты. Либерал-демократы АКЗС рассказали и проконсультировали своих младших коллег, какие поправки они могут внести в свои бюджеты.

Депутаты договорились, что будут чаще проводить такие встречи.