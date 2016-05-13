Депутаты Верховной Рады устроили драку из-за выступления на русском языке

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Депутаты Верховной Рады устроили потасовку на трибунах в сессионном зале парламента из-за того, что представитель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул выступал на русском языке, сообщает в пятницу, 13 мая, "Интерфакс".

Драку затеял депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко, который подбежал к Вилкулу и попытался столкнуть его с трибуны. В итоге между парламентариями произошла стычка.

Также к трибуне подошли еще несколько депутатов и, как написала в Facebook первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, начали "таскать друг друга за грудки".

После этого ей пришлось досрочно закрыть заседание, что возмутило некоторых присутствовавших депутатов.

Под конец Вилкул заявил, что "с удовольствием мог бы выступить на украинском языке, если его не будут заставлять это делать".